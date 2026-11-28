نویسنده و کارگردان نمایش «محدوده روانی»؛

سرویس کردستان - نویسنده و کارگردان نمایش محدوده روانی محوریت این نمایش را نقدی اقتصادی و اجتماعی به وضعیت کنونی جامعه عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس، چهارمین روز از نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در حالی پایان یافت که در این روز نمایش هایی متفاوت و با محوریت انتقادی و اعتراضی به یکسری از مسایل جامعه همراه بود.

یکی از این نمایش ها «محدوده روانی» از تهران بود که در زریوار به اجرا درآمد؛ این نمایش به گفته «رسول احمدی» نویسنده و کارگردان آن که خود از بازیگران هم بود، یک نقد اقتصادی و اجتماعی است به جامعه.

نمایش روایتی بود در قالب طنز از زندگی دو بیمار روانی که بعد از سال ها به طور اتفاقی در جامعه حضور پیدا می کنند و شاهد تغییرات گسترده نسبت به قبل می شوند. تغییراتی شامل گرانی های افسارگسیخته تا بیکاری و نگرانی مردم نسبت به آینده ...

او محدوده روانی را نوعی تلنگر به جامعه متزلزل کنونی دانست. در این نمایش بیماران روانی که اول دوست دارند برگردند به دل جامعه و کنار مردم با زندگی خود ادامه دهند اما وقتی می شنوند چقدر قیمت اجناس افزایش یافته و چقدر حال مردم بد است و خوشی آن چنانی ندارند، پشیمان می شوند از اینکه در جامعه زندگی کنند و با این حرف که زندگی در تیمارستان بهتر از زندگی در جامعه این چنینی است به مردم هم پیشنهاد می دهند بیایند و برای فرار از مشکلات کنار بیماران روانی زندگی کنند و در واقع این دو بیمار محدوده روانی خود را بیشتر پسندیدند تا محدوده جامعه ای که پر از مشکلات رو به افزایش است.