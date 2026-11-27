کرمانشاه میزبان کنسرت جاده ابریشم موسیقی
به گزارش کردپرس گروه همنوازان حصار به سرپرستی علی قمصری در آذرماه امسال یک تور بزرگ هنری تحت عنوان جاده ابریشم موسیقی را در سراسر ایران آغاز کرده و قرار است این برنامه هنری در ۲۱ شهر اجرا شود.
این کنسرت تاکنون در شهرهای قزوین، زنجان و همدان اجرا شده است.
علی قمصری آهنگساز گروه همنوازان حصار است و نوازندگی تار و سه تار را بر عهده دارد. محمد ذاکر حسین، صبا پاشایی، غزاله واقفی و بهار برزو خواننده و همخوان گروه هستند.
اشکان مرادی/ کمانچه، حمیدرضا یوسفی / پرکاشن، علیرضا نصیری فرد/ دف، علیرضا عقیقی/ بم تار، پارسا خاکسار/ ویولن یک، آریا رحیمی/ ویولن دو، سامان سلطانی/ ویولا و یاسین جعفری/ ویولنسل دیگر نوازندگان این گروه هستند.
در کنسرت کرمانشاه، گروه تنبورنوازان «مستور» به سرپرستی مظفر منصوریان و گروه کوبه ای «کاکه» به سرپرستی سهند سلیمی گروه همنوازان حصار را همراهی می کنند.
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