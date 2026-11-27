به گزارش کردپرس گروه همنوازان حصار به سرپرستی علی قمصری در آذرماه امسال یک تور بزرگ هنری تحت عنوان جاده ابریشم موسیقی را در سراسر ایران آغاز کرده و قرار است این برنامه هنری در ۲۱ شهر اجرا شود.

این کنسرت تاکنون در شهرهای قزوین، زنجان و همدان اجرا شده است.

علی قمصری آهنگساز گروه همنوازان حصار است و نوازندگی تار و سه تار را بر عهده دارد. محمد ذاکر حسین، صبا پاشایی، غزاله واقفی و بهار برزو خواننده و همخوان گروه هستند.

اشکان مرادی/ کمانچه، حمیدرضا یوسفی / پرکاشن، علیرضا نصیری فرد/ دف، علیرضا عقیقی/ بم تار، پارسا خاکسار/ ویولن یک، آریا رحیمی/ ویولن دو، سامان سلطانی/ ویولا و یاسین جعفری/ ویولنسل دیگر نوازندگان این گروه هستند.

در کنسرت کرمانشاه، گروه تنبورنوازان «مستور» به سرپرستی مظفر منصوریان و گروه کوبه ای «کاکه» به سرپرستی سهند سلیمی گروه همنوازان حصار را همراهی می کنند.