سرویس جهان- ویکتوریا تایلر، دیپلمات پیشین آمریکا، با انتقاد از حمایت دونالد ترامپ از دولت مرکزی عراق در اختلافات با اقلیم کردستان، این موضع‌گیری را تضعیف‌کننده مذاکرات بغداد و اربیل و اعتبار واشنگتن به‌عنوان میانجی دانست.

به گزارش کردپرس، ویکتوریا تایلر، دیپلمات پیشین آمریکا، با انتقاد از موضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره اختلافات بغداد و اربیل، حمایت آشکار واشنگتن از علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی این کشور را تضعیف‌کننده تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان دانست و هشدار داد که این موضع‌گیری می‌تواند اعتبار آمریکا به‌عنوان میانجی مورد اعتماد طرفین را خدشه‌دار کند.

تایلر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات امروز رئیس‌جمهور آمریکا مانند انداختن نارنجک به مناقشه بغداد و اربیل است. رئیس‌جمهور آمریکا به‌جای دعوت به پرهیز از خشونت، مذاکره و پایبندی به قانون اساسی عراق، موضعی کاملاً جانبدارانه در حمایت از علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی این کشور، اتخاذ کرده و به نظر می‌رسد از تمرکز بیشتر اختیارات در بغداد حمایت می‌کند.»

این دیپلمات پیشین آمریکایی با اشاره به دیدار برنامه‌ریزی‌شده اول دسامبر میان رهبران ارشد سیاسی عراق و اقلیم کردستان، هشدار داد که چنین موضع‌گیری‌ای در آستانه این نشست، تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره اختلافات دیرینه و پیچیده بغداد و اربیل را تضعیف می‌کند. به گفته او، حمایت یک‌جانبه از نخست‌وزیر عراق همچنین جایگاه واشنگتن را به‌عنوان میانجی مورد اعتماد طرفین خدشه‌دار خواهد کرد.

تایلر تأکید کرد که اگر موضع واقعی دولت آمریکا حمایت از تمرکز قدرت در بغداد نیست، انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع زمانی اقدامی نامناسب است. او افزود: «این نباید موضع دولت آمریکا باشد. واشنگتن باید خواستار پایبندی به قانون اساسی عراق، حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره به‌جای استفاده از نیروهای امنیتی و یادآوری حمایت آمریکا از اقلیم کردستانی قدرتمند و باثبات در چارچوب عراق باشد.»

معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران با اشاره به حمایت دیرینه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در واشنگتن از اقلیم کردستان، گفت دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد.

او همچنین درباره گرایش برخی محافل دولت آمریکا به تمرکزگرایی در عراق هشدار داد و گفت تعامل با یک رهبر واحد ممکن است برای واشنگتن آسان‌تر به نظر برسد، اما حتی در بغداد و میان جریان‌های شیعه نیز نمی‌توان تنها با یک رهبر تعامل کرد.

تایلر در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد که نباید موضوع فروش نفت اقلیم کردستان با قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر یکسان تلقی شود. او گفت: «اقلیم منطقه‌ای نیمه‌خودگردان با دولتی مستقل در چارچوب قانون اساسی عراق است.»

او با اذعان به اینکه بغداد درباره میزان فروش نفت اقلیم کردستان و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای آن پرسش‌های مشروعی دارد، تأکید کرد این مسائل باید از طریق مذاکره با دولت اقلیم کردستان حل‌وفصل شود.

این مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت تلاش‌های واقعی دیگری برای قاچاق نفت در جنوب عراق جریان دارد که باید در اولویت بالاتری قرار گیرد؛ زیرا این فعالیت‌ها با یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آمریکا، یعنی خلع سلاح گروه‌های مسلح، ارتباط مستقیم دارد.

انتقاد تایلر در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اقدامات علی الزیدی برای اعمال حاکمیت دولت مرکزی در سراسر عراق، مقابله با قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت کرد؛ موضعی که در بحبوحه اختلافات فزاینده بغداد و اربیل درباره کنترل میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی، واکنش‌های انتقادی در میان برخی مقام‌های پیشین آمریکایی برانگیخته است.