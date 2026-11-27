سرویس جهان- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، حمایت خود را از اقدامات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای اعمال اقتدار دولت مرکزی بر سراسر این کشور، کنترل منابع نفتی، مقابله با فساد و انحصار سلاح در دست دولت اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، حمایت خود را از اقدامات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای گسترش اقتدار دولت مرکزی، مقابله با قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت اعلام کرد. این موضع در بحبوحه تشدید اختلافات اربیل و بغداد بر سر کنترل میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان اهمیت سیاسی ویژه‌ای دارد.

ترامپ گفت: «ما از تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای اعمال اقتدار دولت در سراسر عراق، متوقف کردن قاچاق نفت عراق، پایان دادن به فساد و قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت می‌کنیم.

ما همچنین از تلاش‌های نخست‌وزیر الزیدی برای ساختن عراقی متحد، شکوفا و قدرتمند که تصمیم‌های سیاسی خود را مستقلاً اتخاذ می‌کند، حمایت می‌کنیم.»

این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت علی الزیدی طی روزهای گذشته مجموعه‌ای از اقدامات را برای گسترش اختیارات دولت فدرال در اقلیم کردستان آغاز کرده است. این اقدامات شامل انتقال کنترل گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی، محدود کردن اختیارات اقلیم در صدور مجوزهای صادرات نفت و واگذاری مدیریت میادین نفتی تحت کنترل امنیتی اقلیم به وزارت نفت عراق است.

دادگاه فدرال عراق نیز روز چهارشنبه با صدور حکمی، اختیارات دولت مرکزی برای استقرار نیروهای فدرال در تمامی مرزهای بین‌المللی کشور، از جمله مرزهای اقلیم کردستان را تأیید کرد. دولت اقلیم کردستان این تصمیم‌ها را مغایر قانون اساسی و ناقض اختیارات قانونی خود دانسته است.

حمایت ترامپ از سیاست‌های الزیدی در حالی اعلام می‌شود که هزاران نفر در اقلیم کردستان روز پنجشنبه در اعتراض به اقدامات بغداد علیه میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی تظاهرات کردند.

با این حال، ترامپ در پیام خود مستقیماً به اختلافات اربیل و بغداد اشاره نکرد و نامی از اقلیم کردستان نبرد. اما تأکید بر حمایت از اعمال اقتدار دولت عراق در سراسر کشور و کنترل انحصاری دولت بر منابع و سلاح‌ها، در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان پشتیبانی سیاسی واشنگتن از رویکرد دولت مرکزی در مناقشه با اقلیم تفسیر شود.

این موضع‌گیری همچنین در شرایطی که دولت عراق هم‌زمان با تلاش برای افزایش کنترل بر منابع نفتی اقلیم کردستان، مقابله با گروه‌های مسلح خارج از ساختار دولت را نیز در دستور کار قرار داده است، اهمیت دارد.