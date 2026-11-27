یک منبع سیاسی بلندپایه فاش کرد که دولت بغداد، سران حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان را پیشاپیش از تصمیمات اخیر نخست‌وزیر عراق برای مقابله با قاچاق نفت در گذرگاه‌های مرزی اقلیم مطلع کرده و این اقدامات با اطلاع و چراغ سبز کامل ایالات متحده در حال اجراست.

کردپرس

بر اساس گزارش منتشرشده در رسانه «روون‌میدیا» به نقل از یک منبع سیاسی بلندپایه، دولت مرکزی عراق پیش از صدور تصمیمات اخیر علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، در خصوص مقابله با قاچاق و تاراج نفت در گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان، مقامات ارشد حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را در جریان این اقدامات و تصمیمات قرار داده بود.

به گفته این منبع سیاسی که به‌صورت اختصاصی با «روون‌میدیا» گفت‌وگو کرده است، در جریان آخرین سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان به بغداد و دیدار وی با علی زیدی و شماری از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان، برنامه‌های دولت مرکزی برای جلوگیری از قاچاق نفت به اطلاع وی رسیده است.

این منبع همچنین فاش کرد که علی زیدی هفته گذشته به منظور تأکید بر آغاز این روند و صدور دستورات مربوطه، فالح فیاض (رئیس سازمان حشد الشعبی) را به اربیل اعزام کرده است. بر اساس این روایت، فیاض در دیدارهای جداگانه با مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، به‌طور رسمی اطلاع داده که اجرای این اقدامات طی دو روز آینده آغاز خواهد شد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

این منبع آگاه در ادامه ادعا کرد که مقامات ارشد حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از پیش در جریان تحولات کنونی بوده‌اند و چاره دیگری جز پذیرش آن ندارند. وی همچنین اظهار داشت که مواضع تند رسانه‌ای اخیر و تجمع اعتراضی حزبی برگزارشده در اربیل با هدف انحراف افکار عمومی داخلی صورت می‌گیرد، در حالی که واقعیت‌های پشت پرده شکل دیگری دارد.

این منبع سیاسی در بخش پایانی اظهارات خود درخصوص موضع واشنگتن نسبت به این تحولات مدعی شد که ایالات متحده کاملاً در جریان این روند قرار دارد، چراغ سبز لازم را به نخست‌وزیر عراق نشان داده است و به تماس‌ها و پیگیری‌های مقامات ارشد اقلیم کردستان در این خصوص پاسخی نمی‌دهد.