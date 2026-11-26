به گزارش کردپرس، علی الزیدی نخست‌وزیر عراق در دیدار با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بغداد، بر عزم دولت برای مبارزه با فساد، مقابله با قاچاق نفت، جلوگیری از وجود هرگونه سلاح خارج از چارچوب قانون اساسی و حفاظت از حقوق همه شهروندان عراقی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در این کشور فعالیت می‌کنند، دیدار و درباره وضعیت روابط بغداد و کشورهای اروپایی و چشم‌انداز توسعه آن و تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کرد.

در این دیدار همچنین شماری از پرونده‌های مرتبط با تحولات منطقه و آخرین وضعیت عراق مورد بررسی قرار گرفت.

الزیدی با اشاره به برنامه‌های دولت برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور گفت: دولت در حال تلاش برای ایجاد هویتی اقتصادی جدید برای عراق است که بر تثبیت امنیت و ثبات سیاسی و فراهم کردن محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری استوار باشد. در همین راستا، اقداماتی قاطع برای رسیدگی به مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور آغاز شده است.

وی تأکید کرد: در مسیر مبارزه با فساد عقب‌نشینی نخواهیم کرد و هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون اساسی و قانون وجود نخواهد داشت. همچنین برای جلوگیری از قاچاق نفت در سراسر عراق اقدامات سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ شده و حفاظت از حقوق قانونی همه عراقی‌ها در دستور کار قرار دارد.

تأکید بر حقوق مردم اقلیم کردستان

نخست‌وزیر عراق در خصوص روابط بغداد با اقلیم کردستان نیز گفت: کردها بخش اصیل و جدایی‌ناپذیر ملت عراق هستند و دولت فدرال همان‌گونه که برای حقوق همه ساکنان استان‌های عراق اهمیت قائل است، برای تضمین حقوق کردها و تأمین نیازهای زندگی آنان نیز تلاش می‌کند.

وی با اشاره به تصمیم‌های دادگاه عالی فدرال عراق توضیح داد: این تصمیم‌ها مسئولیت دولت فدرال در زمینه کنترل مرزهای بین‌المللی عراق از طریق نیروهای امنیتی فدرال و ارتش این کشور را تأیید کرده‌اند. همچنین بر اساس قانون اساسی، مدیریت ثروت نفتی بر عهده مقام‌های فدرال است.

الزیدی در ادامه تصریح کرد: هدف دولت، ساخت کشوری قدرتمند بر پایه شهروندی است که حاکمیت قانون و نهادها، ایجاد توازن در روابط خارجی، برابری حقوق و تکالیف و فراهم کردن محیطی امن و باثبات برای شهروندان در سراسر کشور از ویژگی‌های آن باشد.

حمایت سفرای اروپایی از اقدامات دولت عراق

سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در این دیدار حمایت خود را از تلاش‌ها و اقدامات دولت عراق در زمینه مبارزه با فساد و پیگرد عملیات قاچاق اعلام کردند و بر اهمیت تقویت همکاری‌ها و مشارکت با عراق در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.