نخست‌وزیر عراق با تأکید بر اینکه در اجرای تصمیمات دولت فدرال درباره اقلیم کردستان عقب‌نشینی نخواهد کرد، اعلام کرد روز سه‌شنبه با مقامات اقلیم و شماری از رهبران سیاسی عراق دیدار می‌کند و پس از این نشست، در سخنانی خطاب به مردم کردستان، مواضع خود را درباره مسائل مورد اختلاف بغداد و اربیل تشریح خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد روز سه‌شنبه با نچیروان بارزانی، مسرور بارزانی و بافل طالبانی دیدار خواهد کرد و پس از این نشست، سخنانی را خطاب به مردم کردستان ایراد خواهد کرد.

به نوشته دراو مدیا، زیدی این اظهارات را روز گذشته در دیدار با نمایندگان سه فراکسیون «جنبش موضع میهنی»، اتحاد اسلامی» و «جماعت عدالت» در بغداد مطرح کرده و تأکید کرده است که در اجرای تصمیمات دولت فدرال درباره اقلیم کردستان، به‌ویژه در پرونده قاچاق نفت و گذرگاه‌های مرزی، مصمم است و از این تصمیمات عقب‌نشینی نخواهد کرد.

یکی از اعضای هیئت نمایندگی سه فراکسیون در گفت‌وگو با دراو مدیا اظهار داشت که زیدی در این دیدار مواضع سخت‌گیرانه‌ای درباره وضعیت اقلیم کردستان اتخاذ کرده و به‌طور مشخص بر اجرای تصمیمات مربوط به بستن گذرگاه‌های مرزی و در اختیار گرفتن میادین نفتی خارج از محدوده اداری اقلیم تأکید داشته است.

زیدی درباره این پرونده‌ها گفته است: «در موضوع قاچاق نفت و گذرگاه‌های مرزی مصمم هستم و باید تصمیمات اجرا شوند؛ از این پرونده‌ها عقب‌نشینی نخواهم کرد.»

نخست‌وزیر عراق همچنین اعلام کرده است که نشست روز سه‌شنبه با حضور نچیروان بارزانی، مسرور بارزانی، بافل طالبانی، نمایندگان سه فراکسیون مذکور، نزار آمیدی، هیبت حلبوسی، فائق زیدان و شش تن از رهبران جریان‌های شیعه برگزار خواهد شد.

به گفته او، تام باراک نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

وی افزوده است که پس از این نشست، در سخنانی خطاب به مردم کردستان، همه مسائل را برای آنان روشن خواهد کرد و درباره حفاظت از موجودیت اقلیم و مردم کردستان سخن خواهد گفت.

زیدی در این باره تأکید کرده است: «من خودم از مردم کرد دفاع می‌کنم. مردم کرد مبارزه کرده و فداکاری داده‌اند و نباید مردم را فریب داد و قاچاق و دزدی را با ملت و میهن درآمیخت.»

او همچنین با اشاره به تلاش حزب دموکرات کردستان برای میانجیگری از طریق آمریکایی‌ها با هدف تسهیل در تصمیمات دولت فدرال، بر پافشاری خود بر اجرای این تصمیمات تأکید کرده و با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) خطاب به عموی بزرگوارشان ابوطالب، گفته است:

«سوگند به خدا، اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند تا این کار را رها کنم، آن را رها نخواهم کرد تا زمانی که خداوند این دین را پیروز کند یا من در این راه کشته شوم.»

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از اظهاراتش به تجمع اعتراضی اخیر در اربیل اشاره کرده و مدعی شده است که شرکت‌کنندگان در این تجمع به‌اجبار آورده شده‌اند و حتی برخی دانشجویان و کارمندان نیز مجبور به حضور شده‌اند.

او مدعی شده است که مردم کردستان خود به خیابان‌ها نیامده‌اند.

زیدی همچنین از پیگیری دارایی‌های برخی مقام‌های اقلیم کردستان در بانک‌های خارج از عراق خبر داده و گفته است که دولت از سپرده‌های برخی مسئولان در بانک‌های امارات و دیگر کشورهای خارجی اطلاع دارد و این موضوع را بررسی می‌کند.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت تأمین سوخت در اقلیم کردستان اظهار داشته است: «چگونه می‌توانم بپذیرم که مردم اقلیم کردستان به سوخت دسترسی نداشته باشند و نفت و بنزین را با قیمت بالا خریداری کنند، درحالی‌که در برابر چشمانشان نفت فروخته می‌شود و درآمد حاصل از آن به گروه کوچکی می‌رسد؟»

او همچنین با اشاره به اختلافات مالی میان بغداد و اربیل تصریح کرده است که اگر مسئولان اقلیم می‌توانند امور خود را به‌تنهایی اداره کنند و چیزی از دولت فدرال نمی‌خواهند، بغداد نیز می‌تواند میان خود و آنان دیواری ایجاد کند تا هیچ‌کس نتواند از آن عبور کند.

زیدی افزوده است که نمی‌توان نفت بصره و دیگر مناطق عراق را در اختیار اقلیم قرار داد، اما در مقابل، با وجود منابع موجود، سهمی به آن اختصاص داده نشود

پیشنهادهای سه فراکسیون کردستانی

در این دیدار، نمایندگان سه فراکسیون «جنبش موضع میهنی»، اتحاداسلامی» و «جماعت عدالت» ابتکاری چهارمحوری را به نخست‌وزیر عراق ارائه کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

1. مرجعیت قانون اساسی: پایبندی کامل به قانون اساسی عراق به‌عنوان تنها مرجع الزام‌آور برای تنظیم روابط بغداد و اربیل، از جمله اجرای ماده ۱۴۰ و حل پرونده‌های مورد اختلاف از طریق گفت‌وگوی ملی و تفاهم مشترک.

2. گذرگاه‌های مرزی و حفاظت از مرزها: اجرای سیاست گمرکی یکپارچه فدرال، مدیریت مشترک گذرگاه‌ها، شفاف‌سازی و الکترونیکی‌کردن فرایندهای گمرکی حداکثر طی دو ماه و استقرار سامانه نظارت مالی و الکترونیکی مشترک. همچنین تأکید بر اینکه نیروهای مرزبانی، نیرویی فدرال هستند و مسئولیت حفاظت از مرزهای بین‌المللی را برعهده دارند.

3. نفت، انرژی و عدالت مالی: خارج‌کردن حقوق مالی کارمندان اقلیم، از جمله حقوق بازنشستگان و سایر گروه‌های مشمول حمایت اجتماعی، از مناقشات سیاسی؛ انحصار بازاریابی نفت خام از طریق شرکت سومو، نظارت مشترک بر تولید و هزینه‌ها، تعهد اقلیم به تحویل نفت و درآمدها و در مقابل، تعهد دولت فدرال به تأمین سهم عادلانه اقلیم از بودجه. همچنین تأمین سوخت و انرژی برای شهروندان اقلیم با همان قیمت‌های رسمی و یکپارچه در سراسر عراق.

4. تضمین اجرا و نقش نظارتی اپوزیسیون: مشارکت نیروها و جریان‌های مخالف اقلیم کردستان به‌عنوان ناظران اصلی و بی‌طرف در نظارت بر شفافیت و سلامت پرونده‌های نفت، گذرگاه‌های مرزی و منابع عمومی، با پشتیبانی و تضمین نهادی دولت فدرال.

هیئت نمایندگی سه فراکسیون کردستانی متشکل از مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان، ریبوار کریم، رئیس جنبش موضع میهنی و احمد رشید، رئیس فراکسیون جماعت عدالت کردستان بوده است.

مواضع دیگر نخست‌وزیر عراق

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، علی زیدی در این دیدار اظهار داشته است که برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند مردم کرد را در پرونده قاچاق نفت دخیل کنند تا منافع و نفوذ خود را حفظ کنند.

وی همچنین گفته است ارتش عراق با حضور تمامی مولفه ها در مرزها مستقر خواهد شد، نه در داخل شهرها، و دولت نیز به ویژگی‌های خاص اقلیم کردستان که حاصل مبارزه و فداکاری مردم کرد است، توجه دارد.

زیدی در پایان تأکید کرده است که دولت او از برنامه‌های خود برای انحصار سلاح در دست دولت و تعقیب قاچاقچیان نفت عقب‌نشینی نخواهد کرد و عراق به اجرای قانون اساسی، به‌ویژه ماده ۱۴۰ برای حل اختلافات حل‌نشده، پایبند است.