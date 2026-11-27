سرویس کرمانشاه _ کوهسار بادفر ملقب به پوارو، قاچاقچی معروف گنج توسط پلیس جوانرود دستگیر شد.

به گزارش کردپرس، فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود سرهنگ مازیار امینی بیان کرد: طی عملیاتی پیچیده و پس از پیگیری‌های مأموران انتظامی شهرستان جوانرود، فردی با نام مستعار پوارو «کوهسار بادفر» دستگیر شد.

وی افزود: بنا بر اطلاعات اعلام‌شده وی که مدت چندین سال متواری بوده و تحت پیگرد قانونی قرار داشت است، دستگیر و روانه زندان شد.

سرهنگ امینی ضمن هشدار به افراد متخلف و مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: به‌جای فرار از قانون، خود را به مراجع قضایی معرفی کنید و برای حل مشکلات و پرونده‌های قضایی خود از مسیر قانونی اقدام کنید.