سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد گفت: در سال جاری، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴ درصد به واحدهای گردشگری شهرستان پرداخت شده است.

به گزارش کردپرس، واحد جولایی اظهار کرد: در سال جاری، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴ درصد(از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، منابع استانی و تبصره ۹۵) به ۱۶ واحد فعال در بخش‌های مختلف گردشگری مهاباد اختصاص یافت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد افزود: این اعتبارات با هدف حمایت از کسب‌وکارها و تقویت توان اقتصادی فعالان این حوزه، شامل واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، سفره‌خانه‌های سنتی و راهنمایان گردشگری توزیع شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر، مهاباد دارای ۲۸ واحد و تأسیسات فعال در بخش‌های اقامتی، پذیرایی، خدمات مسافرتی و تفریحی است، همچنین با توجه به پتانسیل‌های موجود، ۲۴ پروژه سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه در مراحل مختلف ساخت و اجرا قرار دارند که پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در تسریع توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های گردشگری منطقه ایفا خواهد کرد.