نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و فرستاده رئیس جمهور امریکا به عراق و سوریه تلفنی درباره اختلافات بغداد و اربیل گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، ‌پایگاه خبری رووداو از گفت‌وگوی تلفنی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و تام باراک فرستاده رئیس جمهور امریکا به عراق و سوریه پرده برداشت.

به نوشته رووداو، دو طرف در این تماس، درباره مشکلات میان اربیل و بغداد رایزنی کردند.

براساس اطلاعات موجود، امریکایی‌ها به علی الزیدی نخست وزیر عراق ابلاغ کردند که نباید نیروها را علیه اقلیم کردستان عراق به حرکت درآورد.

پیش از این حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اخبار منتشرشده درباره تحرکات یگان‌های ارتش به سمت اقلیم کردستان را تکذیب کرد و گفت: نخست‌وزیر بر حفاظت از مردم کردستان، نه تهدید آن‌ها، تأکید کرده است و فرمانده کل نیروهای مسلح خود را مسئول صیانت از حقوق آنان می‌داند.

این در حالی است که اختلافات میان اربیل و بغداد اخیرا در پی دستورات علی الزیدی درباره میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان عراق بالا گرفته است.