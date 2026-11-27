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سرویس کرمانشاه _ امام جمعه پاوه با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت مرکزی عراق درباره مدیریت مرزهای اقلیم کردستان و تعطیلی تعدادی از گذرگاه‌های مرزی با ایران گفت: این تصمیمات هزاران کاسب، راننده، تاجر و مرزنشین را با بیکاری و خسارت‌های اقتصادی مواجه می‌کند.

به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه ششم آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به تحولات اخیر عراق اظهار داشت: این کشور در طول تاریخ همواره با جنگ‌ها، درگیری‌ها و بحران‌های سیاسی مواجه بوده و مردم آن از آرامش پایدار برخوردار نبوده‌اند.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، برای ورود نیروهای دولت مرکزی به کرکوک، استقرار نیروهای نظامی در مرزهای اقلیم کردستان و مدیریت گذرگاه‌های مرزی از سوی بغداد گفت: اگر تمام مرزهای اقلیم در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد، چه جایگاهی برای اقلیم کردستان باقی خواهد ماند؟

امام جمعه پاوه با اشاره به بسته‌شدن مرز پشته (شیخ‌صله) در منطقه ثلاث باباجانی و احتمال تعطیلی مرز شوشمی افزود: بستن مرزها خسارت‌های سنگینی به مردم دو سوی مرز وارد می‌کند و موجب بیکاری هزاران کاسب، راننده، تاجر و مرزنشین می‌شود. خانواده‌های بسیاری نیز که معیشت آن‌ها به مبادلات مرزی وابسته است، با مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد.

ماموستا قادری با اشاره به نقش آمریکا در تحولات عراق اظهار داشت: آمریکا طی سال‌های گذشته از امکانات و ظرفیت‌های عراق بهره برده، اما در شرایط حساس کنونی کردهای عراق را تنها گذاشته است.

وی با ابراز نگرانی از تشدید اختلافات میان بغداد و اقلیم کردستان تأکید کرد: امیدواریم این بحران به جنگ و برادرکشی در عراق منجر نشود و مسئولان با عقلانیت و تدبیر برخورد کنند و تصمیماتی نگیرند که ملت‌های ایران و عراق از آن زیان ببینند.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا از یک‌سو از آمادگی نداشتن برای جنگ سخن می‌گوید و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی و محاصره را دنبال می‌کند؛ در همین حال رژیم صهیونیستی نیز تلاش می‌کند آمریکا را به ازسرگیری جنگ تحریک کند.

وی با اشاره به وضعیت مردم غزه پس از توافق‌های صورت‌گرفته اظهار داشت: تجربه غزه نشان می‌دهد تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی لزوماً به معنای پایان فشارها و حملات نیست و نباید اجازه داد چنین شرایطی بر ملت ایران تحمیل شود.

ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت مردم افزود: شرایط اقتصادی مطلوب نیست و مسئولان باید برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش بیشتری کنند؛ وضعیت نه جنگ و نه صلح نیز به نفع ایران و منطقه نیست.

وی در پایان بر ضرورت توکل به خداوند، صبر، ایستادگی و قناعت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران با حفظ عزت و اقتدار از شرایط دشوار کنونی عبور کند.

ماموستا قادری با اشاره به کلامی از حضرت علی(رض)، چهار آفت زندگی فردی و اجتماعی را برشمرد و گفت: ناسپاسی، آفت نعمت؛ ریاست‌طلبی، آفت علما؛ ضعف در سیاست‌ورزی، آفت دولتمردان و سوءتدبیر، آفت زندگی است.

وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمت‌ها، ریاست‌طلبی را از آسیب‌های جایگاه علما دانست و افزود: رسالت اصلی علما هدایت و تربیت مردم است و نباید دلبستگی به مقام و مسئولیت، آنان را از این وظیفه دور کند.

امام جمعه پاوه همچنین با انتقاد از نحوه انتخاب برخی مدیران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان اظهار داشت: این دیدگاه مطرح شد که افرادی که در انتخابات برای ایشان فعالیت کرده‌اند، باید مسئولیت بگیرند؛ بدون آنکه توان مدیریتی و سوابق اجرایی آنان به‌درستی ارزیابی شود.

وی با اشاره به افزایش سریع قیمت کالاها، این وضعیت را نشانه ضعف مدیریت و تدبیر دانست و تأکید کرد: بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز از نبود مدیریت صحیح و مسئولیت‌پذیری ناشی می‌شود.

ماموستا قادری با اشاره به سخنی از امام شافعی(ره) اظهار داشت: بسیاری از مردم از نامناسب بودن زمانه گلایه می‌کنند، درحالی‌که مشکل اصلی خود انسان‌ها هستند، نه روزگار.

وی افزود: گردش شب و روز و فصل‌ها با نظم الهی جریان دارد و انسان‌ها باید از شرایط و امکانات موجود به‌درستی استفاده کنند و کوتاهی‌های خود را به گردن زمانه نیندازند.