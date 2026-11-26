نمایندگان سه جریان سیاسی کردستانی در پارلمان عراق امروز با نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان این کشور دیدار می‌کنند تا درباره مسائل و اختلافات اربیل و بغداد، از جمله نفت، بودجه، حقوق کارکنان و مطالبات مالی اقلیم کردستان گفت‌وگو کنند.

به گزارش کردپرس، سه فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان، جماعت عدالت و جنبش موضع میهنی در پارلمان عراق امروز پنج‌شنبه دیدارهایی جداگانه با مقام‌های ارشد این کشور برای بررسی آخرین تحولات و مسائل مربوط به اقلیم کردستان برگزار می‌کنند.

مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق، در گفت‌وگو با شبکه رووداو اعلام کرد که نمایندگان این سه فراکسیون امروز با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار خواهند کرد.

به گفته وی، در این نشست، دیدگاه‌های نخست‌وزیر درباره آخرین تحولات و تصمیم‌های مرتبط با اقلیم کردستان شنیده خواهد شد و نمایندگان سه فراکسیون نیز مجموعه‌ای از پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را با وی در میان خواهند گذاشت.

مثنی امین همچنین گفت که این هیات ساعت ۱۸ امروز با رئیس‌جمهور عراق دیدار می‌کند و پس از آن نیز نشستی با رئیس پارلمان خواهد داشت. قرار است پس از پایان این دیدارها، جزئیات و نتایج آنها به اطلاع افکار عمومی برسد.

در همین حال، هیوا ملا آدم، عضو فراکسیون جنبش موضع میهنی در پارلمان عراق اعلام کرد که سه فراکسیون در دیدار با نخست‌وزیر، طرحی را درباره پرونده‌های نفت، بودجه، حقوق کارکنان و مطالبات مالی اقلیم کردستان ارائه خواهند کرد.

وی افزود این جریان‌ها خواستار حل اختلافات باقی‌مانده میان اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو و پرهیز از هرگونه راهکار نظامی هستند.

به گفته این نماینده پارلمان عراق، اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان نباید بر معیشت شهروندان، تأمین نیازهای روزمره مردم و پرداخت حقوق کارکنان و دریافت‌کنندگان مستمری در اقلیم تأثیر بگذارد.