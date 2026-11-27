خبرگزاری کردپرس _ رودخانه‌ای که از میان کرمانشاه، این شهر نشسته بر پهنه دشت، می‌گذرد؛ با چشم‌اندازی چشم‌نواز از کوه بلند و باشکوه پراو، بلندترین قله استان، و منظره زیبای کوه‌های طاق‌بستان، ظرفیت آن را دارد که به یکی از زیباترین فضاهای شهری ایران تبدیل شود.

قره‌سو، هرچند در سال‌های اخیر از کم‌آبی و آلودگی‌های زیست‌محیطی رنج برده و با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما همچنان می‌تواند به یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی و شهری کرمانشاه تبدیل شود.

این رودخانه فرصتی کم‌نظیر برای خلق فضایی سرزنده و دل‌نشین در قلب شهر است؛ جایی برای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، تفریح، آرامش و حضور اجتماعی شهروندان. البته تحقق چنین چشم‌اندازی، بیش از هر چیز به اراده‌ای جدی، برنامه‌ریزی جامع و عزمی پایدار برای احیا و ساماندهی آن نیاز دارد.

همین امروز نیز با اندک اقداماتی که در بخش‌هایی از مسیر انجام شده، می‌توان گوشه‌ای از زیبایی و ظرفیت نهفته قره‌سو را مشاهده کرد؛ زیبایی‌ای که اگر با نگاهی جامع و آینده‌نگر دنبال شود، می‌تواند چندین برابر شود.

قره‌سو می‌تواند فراتر از یک رودخانه، به نماد زندگی و زیبایی شهری تبدیل شود؛ زنده‌رودی که در کنار طبیعت کم‌نظیر کرمانشاه، به این شهر هویتی تازه ببخشد و آن را به شهری برای زندگی، نشاط و لذت بردن از طبیعت تبدیل کند.