فراکسیون‌های «موضع میهنی»، «اتحاد اسلامی» و «جماعت عدالت» در پارلمان عراق، طرحی را به علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، ارائه کردند که بر اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی، ساماندهی گذرگاه‌های مرزی، نظارت مشترک بر تولید و صادرات نفت و مشارکت جریان‌های مخالف اقلیم کردستان در نظارت بر منابع و درآمدهای عمومی تأکید دارد.

به گزارش کردپرس، فراکسیون‌های «موضع میهنی»، «اتحاد اسلامی» و «جماعت عدالت» در پارلمان عراق، مجموعه‌ای از پیشنهادها را در قالب طرحی به علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، ارائه کردند که یکی از محورهای اصلی آن، مشارکت جریان‌های مخالف اقلیم کردستان در نظارت بر پرونده نفت، گذرگاه‌های مرزی و منابع عمومی این منطقه است.

به نوشته دراو مدیا، این طرح شامل پیشنهادهای زیر است:

- اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی: اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق برای حل‌وفصل پرونده‌های مورد اختلاف میان بغداد و اربیل.

- سیاست گمرکی یکپارچه: تدوین و اجرای یک سیاست گمرکی فدرال و یکپارچه در سراسر عراق.

- ساماندهی گذرگاه‌های مرزی: ساماندهی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان طی حداکثر دو ماه و اتصال آنها به یک سامانه مشترک نظارت الکترونیکی و مالی با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات.

- جایگاه نیروهای مرزبانی: به رسمیت شناختن نیروهای مرزبانی به‌عنوان نیروهای فدرال که بر اساس قانون، مسئولیت حفاظت از مرزهای بین‌المللی را برعهده دارند.

- حقوق مالی کارمندان: جداکردن حقوق و مطالبات مالی کارمندان اقلیم کردستان از اختلافات سیاسی میان دولت‌های بغداد و اربیل و جلوگیری از مشروط‌شدن این حقوق به مناقشات دو طرف.

بازاریابی و نظارت بر نفت: انحصار بازاریابی نفت خام از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و بررسی میدانی میزان تولید نفت و هزینه‌های آن از طریق یک کمیته مشترک فنی و مالی.

- مقابله با صادرات غیرقانونی: جلوگیری از هرگونه صادرات غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی.

- تأمین انرژی با قیمت رسمی عراق: عرضه بنزین، نفت سفید، گاز و برق در اقلیم کردستان با همان قیمت‌های رسمی در سایر مناطق عراق.

- مشارکت جریان‌های مخالف در نظارت: تعیین جریان‌های مخالف اقلیم کردستان به‌عنوان نهادهای ناظر بی‌طرف برای بررسی شفافیت پرونده‌های نفت، گذرگاه‌های مرزی و منابع عمومی در داخل اقلیم، با برخورداری از حمایت و تضمین نهادی دولت فدرال عراق.

این پیشنهادها در شرایطی به نخست‌وزیر عراق ارائه شده‌اند که اختلافات بغداد و اربیل بر سر مدیریت گذرگاه‌های مرزی، صادرات نفت، درآمدهای عمومی و حقوق کارمندان اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد.