کارگردان نمایش وضعیت آبی قرمزه؛

سرویس کردستان - کارگردان نمایش "وضعیت آبی قرمزه" تلنگری است بر وضعیت بحرانی آب های زیرزمینی و خشک شدن دریاچه ها و قنات ها و خشکسالی و آسیب هایی که در پی دارد.

به گزارش کردپرس، یکی از نمایش هایی که در نوردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به اجرا درآمد به نام "وضعیت آبی قرمزه" از سنندج بود که در یکی از مدرارس منطقه موسک اجرا شد.

این نمایش که با استقبال دانش آموزان مواجه شد به گفته نویسنده و کارگردان آن درباره بحران آب و وضعیت خشکسالی است‌.

"سید فریدون احمدی" که از سال ۷۴ در حوزه تئاتر فعالیت دارد به محوریت نمایش اشاره کرد. "این نمایش در خصوص وضعیت آب های ایران است که به دلیل عدم مدیریت صحیح و عدم استفاده درست مردم دارد نابود می شود و به طرف خشک شدن می رود. ما با این کارمان می خواستیم تلنگری ایجاد کنیم و بگوییم مراقب باشید که آب های ایران بیشتر از این از بین نرود".

او که هشت دوره است در این جشنواره شرکت می کند، به تاثیر تئاتر خیابانی بر جامعه اشاره کرد. "تئاتر خیابانی خیلی اثر دارد چون هر رهگذری می تواند آن را ببیند و هم لذت ببرد و هم چیزی یاد بگیرد".