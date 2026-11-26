به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در آیین افتتاح پروژه معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان در شهرستان چالدران، با اشاره به اقدامات اقتصادی در حال اجرا افزود: موانع و مشکلات موجود باید با تلاش و برنامه‌ریزی برطرف شود و روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در هر ۲۰ شهرستان استان به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.



او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان‌غربی و موقعیت راهبردی آن در همسایگی چند کشور، خاطرنشان کرد: بخشی از فرصت‌های اقتصادی و مرزی استان تاکنون مغفول مانده و باید با برنامه‌ریزی جدی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها فراهم شود.



رحمانی همچنین با اشاره به برنامه‌های تأمین برق مورد نیاز بخش تولید و صنعت، اضافه کرد: پس از اجرای خط انتقال برق به جنوب استان با استفاده از منابع مالی خارجی، اجرای خط انتقال برق به شمال استان از مسیر خوی نیز در دستورکار قرار گرفته تا زیرساخت لازم برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی تأمین شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، معدنی و مرزی استان گفت: آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای، به تراز جدیدی از توسعه رسیده و باید از همه ظرفیت‌ها برای پیشرفت منطقه استفاده کرد.



او در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای استان و مقابله با فضاسازی‌های منفی، افزود: شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران، اجرای طرح‌های اقتصادی و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان فراهم است.





