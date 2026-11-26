کارگردان نمایش "شاد زی"؛

سرویس کردستان- کارگردان نمایش شادزی محوریت نمایش را در مهربانی و شکر نعمت دانست و به تاثیر اجرای نمایش ها در مدارس اشاره کرد.

به گزارش کردپرس، دومین روز از نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با چندین نمایش در نقاط مختلف شهر برگزار شد.

در این روز چند نمایش در مدارس اجرا شد که بسیار با استقبال دانش آموزان همراه شد.

یکی از این نمایش ها با عنوان "شادزی" به نویسندگی و کارگردانی "فرامرز غلامیان" از "شاهین شهر" بود.

او از اهمیت اجرای نمایش ها در مدارس گفت. "اینکه اجراهای کودک و نوجوان دو سال است در این جشنواره در مدارس برگزار می شود اتفاق خوبی است و بچه ها با شوق بالایی کارها را می بینند و استقبال می کنند و حتی تاثیرگذاری آن هم بیشتر است".

"غلامیان" به موضوع نمایش خود اشاره کرد. "این نمایش با موضوع عشق و محبت و مهربانی و شکرگذاری از نعمت های خداوند هست که اقتباسی است از داستان شازده کوچولو".

او که ۲۵ سال است فعالیت تئاتر دارد، به تاثیرگذاری نمایش کودک اشاره کرد. "اعتقادم بر این است که اگر قرار است تغییری ایجاد کنیم نیاز است که روی بچه ها کار کنیم تا در آینده مدیریان موفق تری تحویل جامعه بدهیم. برای همین کار در بخش کودک را بسیار اثربخش و مهم می دانم".

به گفته این کارگردان تئاتر خیابانی را همه قشر مردم می توانند ببینند و همچنین این نوع تئاتر باعث برگشت روحیه زندگی در جامعه می شود.

"غلامیان" که از دوره یازدهم در این جشنواره حضور دارد، از کمبود بودجه و مشکلات مالی در جشنواره ها و تاثیرگذاری آن بر روی اجراها و پایین آمدن کیفیت کارها گفت.