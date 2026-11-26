کارگردان نمایش گور غریب از کویه عراق:

سرویس کردستان- کارگردان نمایش گۆر غەریب از استان کۆیە اقلیم کردستان عراق نمایش خود را با محوریت مهاجرت جوانان دانست و از خطرات آن و قربانیانی که در حین مهاجرت کشته شده اند گفت.

به گزارش کردپرس، در روز دوم از نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یکی از نمایش هایی که در بخش بین المللی اجرا شد به نام "گور غریب" از استان کویه در اقلیم کردستان عراق بود.

"هونەر تاهیر" کارگردان این نمایش موضوع کار خود را درباره مهاجرت مردم به خصوص مهاجرت جوانان عنوان کرد. "مهاجرت جوانان به کشورهای اروپایی، مشکل بزرگی است که بعدها عواقب منفی آن بیشتر به چشم می‌آید. البته ممکن است که در اروپا زندگی بهتری داشته باشند، اما به نظر من، کاری که مهاجران در کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی انجام می‌دهند، اگر در مملکت خودشان همان انرژی را صرف کنند، به یک اندازه سود و منفعت مالی عایدشان می‌شود".

به گفته او جوانان در آینده، در پیشبرد کشور خود نقش دارند و کشور را به سوی پیشرفت و ترقی می‌برند، اما زمانی که نیروی جوان نماند دیگر نه پیشرفتی می ماند و نه امیدی.

"هونەر تاهیر" با بیان اینکه متاسفانه الان مهاجرت به صورت خانوادگی هم اتفاق می‌افتد گفت که "این فاجعه‌ای چندین برابر سخت‌تر از مهاجرت جوانان به تنهایی است و در آینده منجر می‌شود که کشوری پیر و ناتوان داشته باشیم"‌.

او همچنین این نمایش را به امنیت در حین مهاجرت هم مرتبط دانست. "جدای از این مسائل، ما می‌خواهیم از دریچه این نمایش بگوییم که درست است اروپا فضای خوبی دارد و زندگی در آن فرح بخش است اما آیا راه رسیدن به آن بدون خطر است؟ انسان قبل از هر چیز، سلامت و امنیتش مهم است. به نظر من انتخاب اروپا برای مهاجرت و کوچ کردن، راه خوبی نیست".

"هونەر تاهیر" به قربانیان مهاجرت در نمایش خود هم اشاره داشت. "ما در نمایش خود نشان دادیم که چندین خانواده، قربانی مهاجرت به اروپا شده‌اند و اکنون نیز این اتفاقات ادامه دارد".

او با اشاره به اینکه ۱۶ سال است در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان حضور دارد، بیان کرد که "امسال پنجمین بار بود که با اجرای نمایش شرکت کردم و همیشه از اول تا آخر از مراسم افتتاحیه تا اختتامیه در آن حضور داشته و لذت برده‌ام. چرا که این‌جا به مانند یک مرکز آموزشی برای یادگیری تئاتر خیابانی است".

ابن هنرمند حوزه تئاتر در ادامه از انتشار کتابی برگرفته از تجربیاتش در جشنواره مریوان خبر داد. "بعد از چهار سال یک کتاب درباره تئاتر خیابانی نوشتم و کل مطالب کتاب، حاصل تجربیاتم از تئاتر خیابانی مریوان بود که طی این مدت که سالانه برگزار می‌شد، به دست آوردم، به خصوص تجربیاتی که از هنرمندان شهر مریوان عایدم شد. به حق این فستیوال و شهر مریوان، لیاقت لقب پایتخت تئاتر خیابانی ایران را دارد".