کارگردان نمایش "نیمکت"؛

سرویس کردستان_ کارگردان نمایش نیمکت می گوید این نمایش ضعف برقراری ارتباط انسان ها با یکدیگر را نشان می دهد و اینکه نباید فرصت ها رل از دست داد و بعد پشیمان شد.

به گزارش کردپرس، دومین روز از نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با چندین نمایش در نقاط مختلف شهر برگزار شد.

یکی از این نمایش ها "نیمکت" نام داشت از سنندج که در پارک شانو اجرا شد.

"کیوان آذرخش" نویسنده و کارگردان این نمایش با بیان اینکه پنج سال است که تئاتر کار می کنم، محوریت نمایش خود را درباره ارتباط گرفتن انسان ها با یکدیگر دانست. "نمایش نیمکت درباره مشکلات ارتباط گیری نسل نوین است. اینجوری شده که نسل نوین به راحتی نمی توانند ارتباط درست بگیرند چون اعتماد به نفسشان کم شده و کمال گرا شده اند و به موقع حرف خود را نمی زنند و در نهایت وقتی می فهمند که دیگر دیر شده است".

او که سومین سال حضورش به عنوان بازیگر در جشنواره و اولین سال حضورش به عنوان کارگردان است، از تاثیر جشنواره خیابانی در جامعه گفت. "تأثیر تئاتر خیابانی را در جامعه زیاد می بینم و البته این تأثیرگذاری به شهر آن هم بستگی دارد. شهر مربوان یکی از شهرهایی است که در این زمینه نقش دارد".