سرویس کردستان - مجتبی قبادی با حکم استاندار کردستان به‌عنوان سرپرست فرمانداری مریوان منصوب و در آیینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار معرفی شد؛ در این مراسم از ۱۸ ماه خدمات نژاد جهانی در دوران تصدی فرمانداری این شهرستان قدردانی شد.

به گزارش کرد پرس، آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان مریوان روز چهارشنبه با حضور علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات آموزش و پرورش مریوان برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به ضرورت تداوم مسیر توسعه و خدمت‌رسانی در شهرستان‌ها اظهار کرد: تغییر مدیران بخشی از چرخه خدمت است و نباید موجب توقف برنامه‌های توسعه‌ای شود، بلکه باید نقاط قوت مدیران پیشین حفظ و نقاط ضعف نیز با برنامه‌ریزی و تدبیر برطرف شود.

علی‌اکبر ورمقانی با قدردانی از خدمات نژاد جهانی در دوران مسئولیت فرمانداری مریوان افزود: خدمت به مردم مسئولیتی ارزشمند است و طبیعی است که پایان دوره مسئولیت برای مدیرانی که با مردم ارتباط و تعلق خاطر پیدا کرده‌اند، دشوار باشد؛ امیدواریم زمینه ادامه خدمت ایشان در سطحی بالاتر فراهم شود.

وی با بیان اینکه مردم بهترین قاضی عملکرد مدیران هستند، اضافه کرد: رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده مهم‌ترین معیار ارزیابی مسئولان است و هیچ گزارشی نمی‌تواند جایگزین قضاوت و ارزیابی مردم از عملکرد مدیران شود.

معاون استاندار کردستان با اشاره به شرایط خاص مریوان در دوره گذشته و آسیب‌دیدن ۲۰ نقطه این شهرستان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، گفت: مدیریت شهرستان در چنین شرایطی دشوار بود و هماهنگی و همراهی اعضای شورای تأمین نقش مهمی در مدیریت مسائل و عبور از شرایط خاص داشت.

ورمقانی با تأکید بر اینکه رفع مشکلات شهرستان تنها بر عهده فرماندار نیست، خواستار مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شد و افزود: انتظار مردم از مسئولان، حرکت متناسب با نیازهای روز، رفع موانع و شتاب‌بخشی به روند توسعه است.

وی همچنین با اشاره به سوابق مدیریتی سرپرست جدید فرمانداری مریوان اظهار کرد: مجتبی قبادی از نیروهای باتجربه و خدمتگزار است که در بخش‌های مختلف استانداری و فرمانداری‌ها سابقه فعالیت دارد و انتظار می‌رود با استفاده از این تجربیات، در مسیر خدمت به مردم شهرستان موفق عمل کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مطالبات مردم را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه و احترام به شهروندان تأکید کرد.

توسعه مریوان به مشارکت مردم و همدلی نیاز دارد

فرماندار سابق مریوان نیز در این مراسم با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در دوران مسئولیت گفت: هویت ملی و محلی مکمل یکدیگر هستند و تقویت ادبیات همدلی و وحدت در جامعه باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

نژاد جهانی با بیان اینکه توسعه مریوان تنها به اقدامات سخت‌افزاری و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، افزود: توسعه به یک مدل ذهنی مبتنی بر مشارکت مردم نیاز دارد، اما گاهی نگاه‌های باندی و محفلی مانع شکل‌گیری گفت‌وگو و تعامل سازنده می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های عمرانی شهرستان اظهار کرد: در دوره مسئولیت تلاش کردیم با اجرای طرح‌های زیرساختی، تحرک تازه‌ای در عمران و آبادانی مریوان ایجاد کنیم و گره‌های عمرانی و معارضات موجود را با تدبیر برطرف کنیم؛ اقداماتی که آثار و نتایج آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

جهانی با قدردانی از همراهی مردم در دوران مسئولیت خود، بر ضرورت ترجیح اخلاق و منافع عمومی بر منافع شخصی از سوی مدیران تأکید کرد و مشارکت مدنی، حضور بخش خصوصی و نقش شوراهای اسلامی را از مؤلفه‌های مهم توسعه شهرستان دانست.

وی در عین حال با اشاره به عملکرد شورای اسلامی شهر مریوان گفت که از عملکرد این شورا در حوزه‌های مختلف رضایت نداشته است.

رضایت مردم معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران است

سرپرست فرمانداری مریوان نیز پذیرش مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را تعهدی سنگین در برابر مردم دانست و گفت: انجام این مسئولیت جز با خدمت صادقانه، تلاش شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی دقیق و علمی امکان‌پذیر نیست.

مجتبی قبادی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های شهرستان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای افزود: تلاش می‌کنم با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های اقتصادی، ائمه جمعه و جماعات و شوراهای اسلامی، زمینه اجرای برنامه‌های دولت و رفع مشکلات مردم را فراهم کنم.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد: فراتر از جناح، جریان، قومیت و مذهب، باید تنها به خدمت به مردم فکر کنیم و ملاک ارزیابی عملکرد مدیران، تأثیر مستقیم خدمات آنان بر زندگی مردم باشد؛ چراکه تعداد جلسات، گزارش‌ها و مکاتبات به‌تنهایی دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند.

سرپرست فرمانداری مریوان با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی این شهرستان در حوزه گردشگری طبیعی، کشاورزی و سرمایه انسانی اظهار کرد: مریوان با برخورداری از این ظرفیت‌ها، یکی از مستعدترین شهرستان‌های کردستان و غرب کشور برای توسعه است، اما در کنار این توانمندی‌ها، مشکلات ساختاری و موانعی نیز وجود دارد که رفع آنها نیازمند همدلی و هم‌افزایی همه بخش‌هاست.

قبادی حفاظت از محیط زیست و دریاچه زریبار را از اولویت‌های مهم شهرستان برشمرد و گفت: صیانت از این سرمایه طبیعی و ارزشمند باید مورد توجه جدی قرار گیرد و رضایت مردم را مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد خود در دوران مسئولیت می‌دانم.