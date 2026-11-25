سرویس کردستان - دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان با محوریت بررسی چالش‌های نظام تعلیم و تربیت، توسعه مشارکت بین‌دستگاهی، ارتقای کیفیت آموزش و بازماندگان از تحصیل برگزار شد؛ نشستی که در آن از افزایش ۱.۶ نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی دانش‌آموزان، تجهیز بیش از ۹۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی و شناسایی یک‌هزار و ۶۹۵ کودک بازمانده از تحصیل در استان خبر داده شد.

به گزارش کرد پرس، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه در این نشست با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش برای اثربخشی بیشتر به تقسیم کار دقیق، مشخص و عملیاتی میان دستگاه‌ها نیاز دارد تا مسئولیت هر نهاد در قبال مسائل آموزشی و تربیتی به‌روشنی تعیین شود.

احمد محمودزاده با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور و زیربنای توسعه نیروی انسانی است، افزود: فلسفه شکل‌گیری شورای آموزش و پرورش، ایجاد هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف است، اما یکی از ضعف‌های جلسات این شورا در کشور، کلی‌گویی و مشخص نبودن سهم و مسئولیت دستگاه‌ها در اجرای مصوبات است.

وی با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل بیان کرد: باید مشخص شود دستگاه‌هایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و ثبت احوال برای شناسایی و بازگرداندن کودکان به چرخه آموزش چه وظایفی بر عهده دارند تا مصوبات شورا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به سهم پایین مدارس غیردولتی در کردستان نسبت به میانگین کشوری، خواستار تسهیل فعالیت این مدارس شد و گفت: در این بخش بیش از ۱۵ هزار و ۵۰ فرصت شغلی مستقیم و پایدار برای نیروهای تحصیل‌کرده ایجاد شده است، اما سهم مدارس غیردولتی استان از تسهیلات اشتغال‌زایی ناچیز است.

محمودزاده با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های مرتبط و بانک‌ها از این مجموعه‌ها، پیگیری مسائل بیمه‌ای، تأمین اجتماعی و مالی مدارس غیردولتی را ضروری دانست و بر حمایت وزارت آموزش و پرورش از توسعه علمی، تربیتی و زیرساختی استان کردستان تأکید کرد.

اصلاح قانون گزینش و بازگشت بازماندگان به تحصیل در اولویت پیگیری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این نشست اصلاح قانون گزینش و رفع موانع بازماندگی از تحصیل را از مطالبات مهم استان دانست و گفت: اصلاح قانون گزینش از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تاکنون در دوره‌های مختلف مدیریتی مطرح بوده و پیگیری‌های لازم برای تحقق آن انجام شده است.

علی‌اکبر ورمقانی با اشاره به مشکلات اقتصادی، معلولیت و سایر موانع پیش روی تحصیل برخی دانش‌آموزان افزود: برای بررسی و رفع این مشکلات، استانداری آمادگی دارد نشست‌های مشترکی با دستگاه‌های مسئول برگزار کند و موضوعات نیازمند حمایت ملی را نیز پیگیری کند.

وی توانمندسازی معلمان و مدیران، به‌روزرسانی آموزش‌ها و توسعه مهارت‌های مورد نیاز روز را از الزامات ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت برشمرد و بیان کرد: طرح‌های اشتغال‌زایی مرتبط با آموزش و پرورش نیز با همکاری معاونت اقتصادی استانداری و اداره‌کل سرمایه‌گذاری بررسی می‌شود و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در اولویت ارزیابی قرار می‌گیرند.

معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای توسعه نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس تأکید کرد.

اتصال بیش از ۹۰ مدرسه کردستان به شبکه برق با نیروگاه خورشیدی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز از اجرای طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۹۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند و این واحدها آماده بهره‌برداری و اتصال به شبکه سراسری برق هستند.

سید فؤاد حسینی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی پایدار در مدارس، به‌ویژه مدارس شبانه‌روزی در فصل سرما، اظهار کرد: در مرحله نخست ۴۵۶ مدرسه واجد شرایط شناسایی و معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام‌شده و مذاکرات با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق، سهمیه استان به بیش از ۳۰۰ مدرسه افزایش یافت.

وی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس استان در حال اجراست و مدارس تجهیزشده می‌توانند برق مازاد تولیدی خود را بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده وزارت نیرو به شبکه سراسری بفروشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از بررسی اعمال تخفیف در عوارض شهرداری و بهای خدمات مربوط به تجاری‌سازی املاک آموزشی با همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر خبر داد و گفت: نتایج این بررسی‌ها حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده اعلام می‌شود.

حسینی با اشاره به همکاری بنیاد مسکن در واگذاری اراضی برای توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: برخلاف تغییر رویه‌ای که در سطح کشور ایجاد شده بود، با مساعدت استاندار و همکاری بنیاد مسکن استان، واگذاری رایگان اراضی روستایی برای مدرسه‌سازی در کردستان در دستور کار قرار گرفته و یک قطعه زمین در نزدیکی سنندج نیز تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی همچنین از فراهم شدن امکان بهره‌برداری تجاری از بخش‌های مازاد و دارای ظرفیت املاک آموزش و پرورش تا سقف ۱۰ درصد با رعایت ملاحظات آموزشی خبر داد.

افزایش ۱.۶ نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی دانش‌آموزان کردستان

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش کردستان نیز از افزایش یک‌ونیم نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم استان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان کردستان نسبت به سال قبل یک‌ونیم نمره افزایش یافته که این میزان رشد در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

سید حجت‌الله موسوی با اشاره به دشواری‌های سال تحصیلی گذشته و محدودیت‌های آموزش حضوری، ناترازی انرژی و مجازی شدن آموزش‌ها در ماه‌های پایانی سال افزود: برگزاری ۲۲ وبینار تخصصی جمع‌بندی، ۲۲ آزمون شبه‌نهایی و طراحی روزانه ۲۷۰ سؤال درسی توسط گروه‌های آموزشی از جمله اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی دانش‌آموزان بود.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه ارزشیابی تحصیلی اظهار کرد: کردستان در تصحیح اوراق امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم جزو سه استان برتر کشور قرار گرفت و در ارزیابی‌های دوره اول متوسطه نیز با مشارکت ۴۵ هزار دانش‌آموز، در زمره ۱۰ استان برتر کشور شناخته شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه این استان در آموزش مهارت‌های دیجیتال رتبه نخست کشور را از نظر میزان مشارکت دانش‌آموزان در مرحله نهایی کسب کرده است، ادامه داد: کردستان در جشنواره نوجوان خوارزمی نیز رتبه دوم کشور را از نظر مشارکت به دست آورد و با کسب ۲۶ رتبه کشوری، از نظر تعداد رتبه‌ها با شهر تهران برابر شد.

موسوی افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی را در ارتقای شانس قبولی دانش‌آموزان در رشته‌های پرمتقاضی مؤثر دانست و گفت: شمار پذیرفته‌شدگان گروه پزشکی از ۲۸۳ نفر در سال گذشته به ۳۱۹ نفر در سال جاری افزایش یافته و ۱۷۳ نفر نیز در رشته‌های پیراپزشکی پذیرفته شده‌اند.

وی همچنین از پذیرش ۲ هزار و ۶۳۵ دانش‌آموز کردستانی در دانشگاه‌های مطرح کشور از طریق آزمون سراسری خبر داد و افزود: دانش‌آموزان استان تاکنون ۶ مدال المپیاد علمی کسب کرده‌اند که مدال برنز المپیاد نجوم و اخترفیزیک توسط دانش‌آموز سقزی، نخستین مدال کردستان در این رشته است.

شناسایی یک‌هزار و ۶۹۵ کودک بازمانده از تحصیل در کردستان

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش کردستان نیز با اعلام پوشش ۹۹.۳۵ درصدی تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در استان، از شناسایی یک‌هزار و ۶۹۵ کودک ۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت: بخش عمده این کودکان به دلیل نبود نشانی دقیق یا مسدود بودن شماره تماس خانواده‌ها، از دسترس نظام آموزشی خارج شده‌اند.

فرهاد کسنزانی اظهار کرد: از مجموع ۱۷۷ هزار و ۱۵۴ کودک لازم‌التعلیم دوره ابتدایی در استان، ۱۷۵ هزار و ۹۹۸ نفر در سال تحصیلی جاری ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع کودکان بازمانده از تحصیل، ۹۰۷ نفر پسر و ۷۸۸ نفر دختر هستند که ۵۹۶ نفر از آنان را کودکان ۶ سال تمام و در سن ورود به پایه اول ابتدایی تشکیل می‌دهند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان با تشریح دلایل شناسایی نشدن این کودکان ادامه داد: ۳۱.۹ درصد به دلیل اشتباه بودن نشانی یا جابه‌جایی محل سکونت و ۳۰.۵ درصد نیز به دلیل مسدود بودن شماره تماس خانواده‌ها قابل شناسایی نبوده‌اند؛ بنابراین بیش از ۶۲ درصد موارد بازماندگی از تحصیل به مشکل دسترسی به اطلاعات تماس و نشانی خانواده‌ها مربوط است.

کسنزانی موانع فرهنگی و ممانعت والدین، بیماری‌های صعب‌العلاج و برخی محدودیت‌های مرتبط با کودکان استثنایی را از دیگر عوامل بازماندگی از تحصیل برشمرد و خواستار همکاری ثبت احوال و دستگاه‌های حمایتی برای شناسایی و ردیابی این کودکان از طریق اطلاعات هویتی سرپرستان خانوار شد.

وی تأکید کرد: بازگرداندن حتی یک دانش‌آموز به چرخه تحصیل اهمیت زیادی دارد و با مداخله به‌موقع و رفع موانع، می‌توان از هدررفت استعدادهای انسانی جلوگیری کرد.