سرویس آذربایجان غربی- نماینده تکاب و شاهین دژ در مجلس، با انتقاد از قیمت‌گذاری مطرح‌شده برای واگذاری معدن طلای زرشوران گفت: در شرایطی که هنوز ظرفیت‌سنجی و میزان دقیق ذخایر معدن به‌طور کامل مشخص نشده، رقم ۶۰ همت به عنوان قیمت پایه واگذاری مطرح شده دردر حالی که استاندار آذربایجان غربی ارزش آن را حدود ۱۲۰ همت اعلام کرده است.

به گزارش کردپرس، حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مخالفت خود با شیوه واگذاری معدن طلای زرشوران، به میزان گفت: مخالفت ما با اصل واگذاری و سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نسبت به نحوه واگذاری، قیمت‌گذاری و رعایت منافع ملی و مردم منطقه انتقاد داریم.

میرزایی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی شهرستان تکاب اظهار کرد: معدن طلای زرشوران یکی از بزرگ‌ترین معادن طلای خاورمیانه است و بیش از ۴۰ درصد شمش طلای کشور در شهرستان تکاب تولید می‌شود، اما با وجود این منابع عظیم خدادادی، حدود ۲۳ درصد مردم این شهرستان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند.

وی افزود: طلا یک کالای استراتژیک برای کشور است و باید در تصمیم‌گیری درباره آینده این معدن، منافع ملی و منافع مردم محلی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده تکاب در مجلس با اشاره به رایزنی‌های خود با مسئولان ارشد کشور گفت: در این زمینه با رئیس‌جمهور، وزیر صمت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و استاندار آذربایجان غربی گفت‌و‌گو و دیدگاه‌های کارشناسی و مطالبات مردم منطقه را مطرح کرده‌ام.

میرزایی ادامه داد: یکی از پیشنهاد‌های ما این است که بخشی از درآمد و سود حاصل از فعالیت معدن برای مسئولیت‌های اجتماعی در منطقه هزینه شود و مردم محلی نیز از منافع این معدن بهره‌مند و سهام‌دار شوند. در همین راستا شرکت توسعه عمران را در شهرستان تکاب راه‌اندازی کرده‌ایم.

از ١٢٠ همت تا ٦٠ همت؛ ارزش گذاری نصف قیمت!!!

وی با انتقاد از قیمت‌گذاری مطرح‌شده برای واگذاری معدن طلای زرشوران گفت: در شرایطی که هنوز ظرفیت‌سنجی و میزان دقیق ذخایر معدن به‌طور کامل مشخص نشده، رقم ۶۰ همت به عنوان قیمت پایه واگذاری مطرح شده است؛ در حالی که استاندار آذربایجان غربی ارزش آن را حدود ۱۲۰ همت اعلام کرده است. این تفاوت قابل توجه نشان می‌دهد که موضوع قیمت‌گذاری نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

نماینده تکاب در مجلس تصریح کرد: با این شیوه واگذاری به‌شدت مخالفیم. البته مخالفت ما با اصل واگذاری نیست، بلکه معتقدیم واگذاری باید بر اساس قانون، کارشناسی دقیق و با لحاظ حقوق مردم منطقه انجام شود.

میرزایی با اشاره به موضوع واگذاری معدن به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تأمین اجتماعی حدود ۳۰۰ همت از دولت طلب دارد و دولت درصدد تسویه بخشی از بدهی‌های خود از طریق واگذاری برخی دارایی‌هاست. اما واگذاری معدن طلای زرشوران به این منظور، بدون در نظر گرفتن مطالبات و منافع مردم منطقه، برای ما قابل دفاع نیست.

وی افزود: با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیز صحبت کرده‌ام. آنها اعلام کرده‌اند در صورت ورود به این منطقه، تعداد نیروی شاغل در معدن از حدود هزار نفر به ۲۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت. این موضوع قابل بررسی است، اما اصل مسئله برای ما این است که منافع مردم منطقه و مطالبات آنها در سازوکار واگذاری لحاظ شود.

مخالفت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با نحوه واگذاری معدن زرشوران

میرزایی با اشاره به مخالفت برخی نهاد‌های نظارتی با روند فعلی واگذاری گفت: سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات نیز نسبت به این موضوع ملاحظاتی داشته‌اند و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.

وی همچنین با استناد به قوانین مربوط به واگذاری دارایی‌های دولت، گفت: واگذاری معدن باید با قوانین جاری کشور، از جمله قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، منطبق باشد و نمی‌توان بدون مشخص بودن میزان ذخایر و ارزش واقعی معدن، آن را واگذار کرد.

معدن طلای زرشوران شامل طرح مولد سازی نمی شود

نماینده تکاب همچنین درباره طرح مولدسازی اظهار کرد: مولدسازی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که یک دارایی مازاد، متروکه یا زیان‌ده باشد؛ در حالی که معدن طلای زرشوران مشمول چنین شرایطی نیست. به همین دلیل این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال و روند آن را به دقت رصد می‌کنیم.

میرزایی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای تکاب گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ایمیدرو مکلف شده است بخشی از درآمد‌های معادن کشور را در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند. چه منطقه‌ای بالاتر از شهرستان تکاب که با وجود ظرفیت عظیم معدنی، حدود ۲۳ درصد مردم آن تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند و این شهرستان نیز در زمره مناطق محروم کشور قرار دارد؟

وی تأکید کرد: انتظار ما از دولت این است که در صورت تصمیم‌گیری برای واگذاری، نظر مردم، مسئولان محلی و استاندار آذربایجان غربی را نیز جویا شود. ما با سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد مخالف نیستیم، بلکه خواهان واگذاری شفاف، قانونی و عادلانه هستیم.

میرزایی در پایان با اشاره به برخی اخبار منتشرشده درباره واگذاری معدن طلای زرشوران گفت: انتشار این اخبار موجب ایجاد التهاب و بروز برخی مشکلات در شهرستان شد، اما خوشبختانه مردم منطقه با خویشتن‌داری از ایجاد تنش جلوگیری کردند و این مرحله نیز به سلامت پشت سر گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع واگذاری معدن طلای زرشوران را با جدیت دنبال خواهیم کرد و مطالبات مردم منطقه را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.