خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای 5 آذر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ ۱۲:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای 5 آذر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای 5 آذر منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی قیمت غیر واقعی واگذاری معدن طلای زرشوران/٢٣ درصد مردم تکاب تحت پوشش حمایتی اند خبر بعدی العبودی: دولت عراق در برابر قاچاق نفت بیتفاوت نخواهد ماند
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