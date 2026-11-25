در پی تحقیقات درباره قاچاق نفت در کرکوک و شرکت نفت شمال عراق، ۱۸ مسئول نظامی، امنیتی و اداری به دستور نخست‌وزیر عراق از سمت‌های خود برکنار شدند. یک عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد برخی از این مسئولان به وجود قاچاق اعتراف کرده‌اند و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس به نوشته آوینه، در پی تحقیقات کمیته‌ای وابسته به دفتر نخست‌وزیری عراق درباره پرونده قاچاق نفت در کرکوک، ۱۸ مسئول نظامی، امنیتی و اداری در این استان و شرکت نفت شمال عراق برکنار شدند.

بر اساس نتایج تحقیقات این کمیته، علاوه بر سوراخ‌کردن خطوط لوله و سرقت نفت در برخی مناطق، روزانه بیش از ۶۰ هزار بشکه نفت با استفاده از تانکر و به نام پالایشگاه‌ها منتقل می‌شده که بخشی از آن نیز به ایران قاچاق می‌شده است.

در همین رابطه، مازن غریب، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، اعلام کرد که در روند تحقیقات با مسئولان برکنارشده حضور داشته و برخی از آنان به وجود قاچاق نفت اعتراف کرده‌اند.

وی افزود حتی مسئولانی که مستقیماً در انتقال نفت دست نداشته‌اند، به دلیل کوتاهی در انجام وظایف خود مجازات شده‌اند.

به گفته مازن غریب، برخی از مسئولان صرفاً از سمت خود برکنار شده‌اند، اما شماری دیگر که در این پرونده نقش داشته‌اند، برای انجام تحقیقات به مراجع مربوطه ارجاع شده‌اند. همچنین به برخی مسئولان دیگر، از جمله مدیران امنیت ملی و اطلاعات که به‌تازگی مسئولیت خود را آغاز کرده‌اند، صرفاً اخطار داده شده است.

این نماینده پارلمان عراق تأکید کرد تحقیقات همچنان ادامه دارد و موضوع با برکناری مسئولان خاتمه نخواهد یافت.

وی همچنین گفت پس از برکناری این مسئولان، کمیته دیگری از بغداد به کرکوک اعزام شده است تا سازوکار فعالیت نهادهای نفتی را ساماندهی کند.

از سوی دیگر، سیروان مصطفی، رئیس بخش زمین‌شناسی پیشرفته در شرکت نفت شمال عراق، با اشاره به وجود فساد گسترده در ساختار اداری این شرکت اظهار داشت که تشریفات اداری و بروکراسی بیش از حد، مانع از موفقیت قراردادهای توسعه بخش نفت شده بود.

وی افزود قراردادهایی که با مانع‌تراشی مواجه می‌شدند، به‌طور قطع با فساد گسترده همراه بوده‌اند و عملیات اخیر به دستور علی زیدی و بازداشت شماری از مسئولان، تأییدی بر وجود فساد گسترده در بخش‌های مختلف شرکت نفت شمال عراق است.

بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و بررسی‌های فنی در شرکت نفت شمال عراق، در نتیجه فساد و نبود اصلاحات در نهادهای نفتی، میزان تولید نفت این شرکت از روزانه ۶۰۰ هزار بشکه به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.