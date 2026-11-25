نخست‌وزیر عراق با تأکید بر استقلال تصمیم‌گیری دولت این کشور اعلام کرد که تصمیمات بغداد بر اساس اراده ملی، قانون اساسی و منافع عالی عراق اتخاذ می‌شود و هیچ‌گونه فشار، تحمیل یا جهت‌دهی خارجی در آن نقشی ندارد.

به گزارش کردپرس، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای با تأکید بر حاکمیت ملی و استقلال تصمیم‌گیری این کشور اعلام کرد که دولت عراق مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود را به‌طور مستقل و بر اساس قانون اساسی و منافع عالی ملی اعمال می‌کند.

در این بیانیه آمده است که جمهوری عراق کشوری مستقل، دموکراتیک و فدرال است و اختیارات و مشروعیت نهادهای آن از قانون اساسی و اراده مردم سرچشمه می‌گیرد.

دفتر نخست‌وزیری عراق تأکید کرده است اقداماتی که دولت در محدوده مرزهای بین‌المللیبه‌رسمیت‌شناخته‌شده این کشور انجام می‌دهد، مبتنی بر اراده مستقل بغداد و اختیارات قانونی آن است و در پاسخ به تحریک، تحمیل یا جهت‌دهی هیچ طرف خارجی صورت نمی‌گیرد.

در ادامه بیانیه آمده است که دولت عراق مشروعیت تصمیمات خود را از مواضع یا جهت‌گیری کشورهای دیگر نمی‌گیرد و برای اجرای مسئولیت‌های قانونی و حاکمیتی خود نیز منتظر تشویق هیچ طرفی نمی‌ماند، بلکه اقداماتش را بر اساس منافع عالی عراق، حقوق مردم و الزامات امنیت و ثبات این کشور تنظیم می‌کند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: «تصمیماتمان عراقی، اراده‌مان ملی و مرجعمان قانون اساسی و قانون است و منافع عالی عراق معیاری است که مواضع و اقدامات ما را تعیین می‌کند.»

این بیانیه روز ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ از سوی دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق منتشر شده است.