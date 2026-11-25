تصمیمات اخیر نخست‌وزیر عراق برای اعمال حاکمیت فدرال بر گذرگاه‌های مرزی و منابع انرژی اقلیم کردستان، فراتر از یک اختلاف اداری مقطعی، نشانگر حرکت معادله قدرت به سوی «فرسایش تدریجی فدرالیسم توافقی» است؛ روندی که هم‌زمان از احکام دادگاه فدرال، هم‌راستایی چرخش‌های منطقه‌ای و آمریکایی با دولت‌های مرکزی و شکنندگی سیاسی درون اربیل تغذیه می‌شود و مهار آن مستلزم انسجام داخلی و کنشگری حقوقی و اقتصادی اقلیم کردستان است.

کردپرس

نش‌های فزاینده میان دولت فدرال عراق و حکومت اقلیم کردستان بر سر تصمیمات نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، مبنی بر اعمال حاکمیت فدرال بر گذرگاه‌های مرزی، میادین نفت و گاز و ساختارهای امنیتی اقلیم، نشانگر نقطه‌عطفی در تقابل دو الگوی دولت‌سازی در عراق پس از ۲۰۰۳ است. مناقشه کنونی بازتاب‌دهنده روندی ساختاری به سوی «فرسایش تدریجی فدرالیسم توافقی» است. این روند از سه منبع تغذیه می‌شود: (۱) بهره‌برداری دولت فدرال از ابهام‌های متنی قانون اساسی ۲۰۰۵ و احکام دادگاه عالی فدرال؛ (۲) هم‌راستایی چرخش‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای ـ به‌ویژه تمایل ایالات متحده به بازگرداندن اقتدار به دولت‌های مرکزی ـ با رویکرد تمرکزگرایانه بغداد؛ و (۳) شکنندگی و تشتت سیاسی درون اقلیم کردستان.

در غیاب یک اجماع داخلی و بازتعریف نهادی رابطه اربیل و بغداد، سناریوی فرسایش گام‌به‌گام اختیارات اقلیم محتمل‌ترین مسیر پیش‌رو خواهد بود، مگر آنکه اربیل با بازآفرینی انسجام درونی و کنشگری حقوقی و اقتصادی هوشمندانه، هزینه اقدامات مرکز را افزایش دهد.

موج جدید دستورات اجرایی و امنیتی بغداد درباره کنترل مرزها و منابع انرژی اقلیم کردستان، شکنندگی «قرارداد اجتماعی ناتمام» عراق پس از سقوط رژیم بعث را عیان ساخته است. در حالی که قانون اساسی سال ۲۰۰۵ نظام سیاسی عراق را فدرال تعریف کرده است، نحوه توزیع عملی قدرت میان مرکز و پیرامون همواره دستخوش نوسان میان «فدرالیسم نامتقارن و مشارکتی» (مورد نظر اربیل) و «مرکزگرایی مبتنی بر حاکمیت ملی» (مورد پیگیری بغداد) بوده است. آنچه بحران کنونی را از تنش‌های پیشین متمایز می‌کند، هم‌زمانی فشارهای حقوقی، اقتصادی و امنیتی بغداد با تغییر محیط استراتژیک منطقه است که کفه توازن را به‌طور محسوسی به نفع دولت مرکزی سنگین‌تر کرده است.

قانون اساسی ۲۰۰۵ به دلیل توازن قوای شکننده زمان تدوین، تعیین دقیق حدود «اختیارات مشترک» و سازوکارهای اجرایی را به قوانین تکمیلی واگذار کرد. عدم تصویب قانون جامع نفت و گاز و عدم تشکیل «شورای فدرال» به عنوان نهاد تعدیل‌کننده، خلأ نهادی عمیقی ایجاد کرده که امروز به ابزار پیشبرد تمرکزگرایی تبدیل شده است:

بغداد با استناد به اصول «حاکمیت ملی» و «اختیارات انحصاری فدرال» (از جمله اصول ۷۸، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۲۱ درباره فرماندهی کل قوا، امنیت مرزها و سیاست‌های مالی و گمرکی) و نیز تکیه بر احکام دادگاه عالی فدرال ـ به‌ویژه حکم ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ مبنی بر ابطال قانون نفت و گاز اقلیم ـ مشروعیت حقوقی یک‌جانبه‌ای برای محدودسازی اختیارات اربیل تولید کرده است.

اربیل با تکیه بر اصول «مشارکت، توازن و توافق» و استناد به اصل ۱۱۴ (مشترک بودن اداره گمرکات) تلاش دارد در برابر اقدامات یک‌جانبه بایستد؛ اما در غیاب نهادهای داوری بی‌طرف و قوانین تکمیلی، استناد به روح توافقات سیاسی ۲۰۰۳ دیگر کارایی پیشین را برای مهار ابزارهای اجرایی و قضایی بغداد ندارد.

بُعد ژئوپولیتیکی و اقتصاد سیاسی مناقشه

تحولات داخلی عراق را نمی‌توان جدا از دگرگونی‌های راهبردی در محیط منطقه‌ای و منطق اقتصاد سیاسی رانت تحلیل کرد:

چرخش منطقه‌ای به سوی دولت‌های مرکزی: در سال‌های اخیر، رویکرد ایالات متحده و بازیگران کلیدی منطقه به تدریج از حمایت از ساختارهای خودمختار یا بازیگران فروملی به سمت بازسازی و تثبیت اقتدار دولت‌های مرکزی متمایل شده است. این رویکرد بین‌المللی عملاً چتر حمایتی سنتی پیرامون خودمختاری گسترده اقلیم کردستان را محدود کرده و دست برتر را به بغداد داده است. اقتصاد سیاسی رانت و مرزها: تمرکز هم‌زمان دستورات بغداد بر گذرگاه‌های مرزی (با ایران، ترکیه و سوریه) و میادین نفت و گاز (از جمله میدان گازی کورمور و میادین غرب دهوک و اربیل)، نشان می‌دهد که هدف اصلی، کنترل منابع رانت و شریان‌های مالی است؛ اهرم‌هایی که تعیین‌کننده موازنه قدرت و مدیریت بودجه در کل عراق هستند. آسیب‌پذیری درون‌کردی: این فشار خارجی در شرایطی اعمال می‌شود که اقلیم کردستان از شکاف‌های ساختاری و تشتت میان احزاب سیاسی رنج می‌برد. واکنش‌های ناهمگون جریان‌های کردی مانع از شکل‌گیری یک جبهه واحد و بازدارنده در اربیل شده و هزینه پیشبرد سیاست‌های مرکزگرایانه را برای بغداد کاهش داده است.

ارزیابی سناریوها و شاخص مقایسه

با در نظر گرفتن متغیرهای حقوقی، ژئوپولیتیکی و موازنه قوای داخلی، دو سناریوی اصلی در برابر رابطه اربیل و بغداد قرار دارد:

شاخص مقایسه سناریوی اول: مدیریت تنش از طریق توافق‌های موقت سناریوی دوم: فرسایش تدریجی فدرالیسم توافقی (سناریوی غالب) محرک اصلی نیاز متقابل به ثبات کوتاه‌مدت و جلوگیری از درگیری میدانی هم‌راستایی تمرکزگرایی بغداد با چرخش منطقه‌ای به نفع دولت‌های مرکزی سازوکار اجرا تشکیل کمیته‌های فنی مشترک و امضای تفاهم‌نامه‌های موقت مالی و مرزی استفاده مستمر از احکام قضایی، اهرم بودجه و دستورهای اجرایی یک‌جانبه وضعیت اختیارات اقلیم حفظ وضع موجود به صورت شکننده و مشروط کاهش گام‌به‌گام اختیارات عملی اقلیم در حوزه‌های انرژی، مرزها و امنیت احتمال وقوع کم تا متوسط (صرفاً به عنوان مسکّن مقطعی) بالا و غالب (همسو با روندهای کلان حقوقی و ژئوپولیتیکی)

نتیجه‌گیری سناریو: سناریوی غالب لزوماً به معنای انحلال ناگهانی اقلیم نیست، بلکه به معنای تهی‌شدن تدریجی آن از اختیارات کلیدی (نفت، مرزها و استقلال مالی) و تبدیل‌شدن آن به یک واحد اداری محدود تحت نظارت مستقیم نهادهای فدرال است.

شاخص‌های کلیدی پایش سناریوی فرسایش تدریجی

تحلیلگران و تصمیم‌گیران برای رصد میزان تحقق سناریوی فرسایش تدریجی در ماه‌های آینده باید چهار دسته شاخص زیر را پایش کنند:

شاخص‌های حقوقی و قضایی: صدور آرای جدید از سوی دادگاه عالی فدرال برای محدود کردن نهادهای اداری و امنیتی اقلیم. تداوم بایگانی شدن قوانین تکمیلی (قانون نفت و گاز و شورای فدرال) و جایگزینی آن‌ها با بخشنامه‌های اجرایی هیئت وزیران. ورود رسمی بحث «تعدیل قانون اساسی ۲۰۰۵» به دستور کار پارلمان عراق با هدف کاهش اختیارات اقلیم‌ها به سطح استان.

شاخص‌های مالی و انرژی: انتقال مستقیم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم به بانک‌های فدرال (توطین) بدون عبور از خزانه اربیل. الزام شرکت‌های بین‌المللی فعال در میادین اقلیم به بازنگری مستقیم قراردادها با وزارت نفت عراق و انحصار فروش در دست شرکت سومو (SOMO). کسر مستقیم درآمدهای گمرکی و مالیاتی تخمینی از سهم بودجه ماهانه اقلیم توسط وزارت دارایی عراق.

شاخص‌های میدانی و مرزی: استقرار بازرسان سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق در مرزهای اقلیم با ایران و ترکیه (ابراهیم خلیل، حاج عمران، باشماق و پرویزخان) و اتصال سامانه‌های گمرکی به بغداد. افزایش نظارت ستادی وزارت دفاع و کشور عراق بر تیپ‌های مرزبانی و نقاط حساس انرژی (مانند اطراف میدان گازی کورمور). تقویت پست‌های بازرسی گمرکی فدرال در مرزهای اداری میان استان‌های اقلیم و سایر استان‌های عراق.

شاخص‌های سیاسی و دیپلماتیک: تعامل دوجانبه و مجزای بغداد و بازیگران منطقه‌ای با استان‌ها (اربیل و سلیمانیه) یا احزاب به جای حکومت اقلیم به عنوان یک نهاد واحد. کاهش سطح پروتکل‌های دیپلماتیک خارجی در قبال اربیل و مشروط شدن دیدارها به هماهنگی با وزارت خارجه عراق.

