وب‌سایت الحرة به نقل از منابع آگاه گزارش داد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در روزهای گذشته قصد داشته است یگان‌هایی از ارتش را به سمت اقلیم کردستان اعزام کند، اما این تصمیم را به تعویق انداخته و در همین راستا فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، را با پیامی برای مقام‌های اقلیم به این منطقه فرستاده است.

به گزارش کردپرس، وب‌سایت الحرة به نقل از منابع آگاه گزارش داد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در حال بررسی اعزام یگان‌هایی از ارتش به مناطقی است که دولت عراق مدعی است برای قاچاق نفت از اقلیم کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، یک منبع سیاسی نزدیک به علی زیدی گفته است که نخست‌وزیر عراق طی روزهای گذشته قصد داشته یگان‌هایی از ارتش را به سمت اقلیم کردستان اعزام کند، اما بعداً تصمیم گرفته است این اقدام را به تعویق بیندازد.

به گفته همین منابع، زیدی در همین چارچوب فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، را به اقلیم کردستان فرستاده و پیامی نیز به او سپرده است تا به مقام‌های اقلیم منتقل کند.

در این پیام از مقام‌های اقلیم کردستان خواسته شده است پرونده قاچاق نفت را کنترل کرده و با دولت فدرال عراق در این زمینه همکاری کنند.