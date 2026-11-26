سرویس جهان- مواضع نعمان کورتولموش و ابراهیم کالین درباره ضرورت رسیدگی به ریشه‌های هویتی و فرهنگی مسئله کردها، در کنار تأکید بر اصلاحات قانونی و همزیستی اجتماعی، از تغییراتی در ادبیات رسمی آنکارا حکایت دارد؛ هرچند تحقق این رویکرد به اجرای اصلاحات سیاسی و حقوقی و عبور از موانع جریان‌های مخالف صلح وابسته است.

به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات کردی در آلمان پیرامون تغییر نگاه برخی مسئولان سیاسی-امنیتی ترکیه نسبت به مسئله کردها در گزارشی نوشت: نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، در اظهاراتی تازه درباره روند صلح با حزب کارگران کردستان، از رویکردی سخن گفته‌اند که مسئله کردها را فراتر از خلع سلاح و اقدامات امنیتی می‌داند و بر ضرورت رسیدگی به موضوع هویت، حقوق فرهنگی، تکثر اجتماعی و همزیستی سیاسی تأکید می‌کند. این مواضع نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در ادبیات رسمی آنکارا درباره مسئله کردهاست که در صورت تبدیل شدن به اصلاحات قانونی و سیاسی می‌تواند بر روابط ترکیه با کردها در کشورهای همسایه نیز تأثیر بگذارد.

نعمان کورتولموش و ابراهیم کالین این دیدگاه‌ها را در کنفرانسی با عنوان «در جست‌وجوی قرارداد اجتماعی جدید در خاورمیانه» مطرح کردند که به ابتکار مرکز مطالعات خاورمیانه و برنامه نظم جهانی مرکز تاریخ جهانی دانشگاه آکسفورد برگزار شد. اظهارات این دو مقام که نهم نوامبر ۲۰۲۶ در روزنامه ینی یاشام و وب‌سایت آرتی‌گرچک منتشر شد، از تلاش برای ارائه تعریفی گسترده‌تر از مسئله کردها و عبور از رویکرد صرفاً امنیتی دولت ترکیه حکایت دارد.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در این کنفرانس تأکید کرد که مسئله کردها را نمی‌توان به خلع سلاح یک سازمان یا انحلال یک تشکیلات مسلح تقلیل داد. به گفته او، ماهیت اصلی این مسئله فراهم کردن زمینه‌ای برای پیوند دوباره ملت‌ها و گشودن افق‌های همزیستی میان آنهاست.

کورتولموش با دفاع از آنچه الگوی ترکیه برای حل مناقشات توصیف کرد، گفت دستاوردهای دو سال گذشته در مقایسه با روندهایی که در برخی کشورهای دیگر طی هشت یا نه سال به دست آمده‌اند، قابل توجه بوده است. او همچنین بر نقش پارلمان در فراهم کردن زیرساخت قانونی روند صلح تأکید کرد.

رئیس پارلمان ترکیه با اشاره به مبانی آغاز روند جدید گفت: «هیچ پیشنهادی که عزت ترک‌ها و کرامت کردها را حفظ نکند، نمی‌تواند صلحی پایدار برای این کشور به ارمغان بیاورد.»

او همچنین سرنوشت ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، اهل سنت، شیعیان، مسلمانان و غیرمسلمانان منطقه را به یکدیگر پیوندخورده دانست و تأکید کرد مردمانی که در طول تاریخ در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، آینده مشترکی دارند و باید بر اساس همین واقعیت برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید تلاش کنند.

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، در تبیین رویکرد دولت به روند صلح گفت این فرایند دو بُعد اساسی دارد: نخست خلع سلاح و دوم رسیدگی به مشکلاتی که موجب شکل‌گیری مسئله کردها شده‌اند.

کالین تأکید کرد موضوعاتی مانند هویت، حافظه تاریخی، تکثر فرهنگی و احساس تعلق اجتماعی باید در چارچوب گسترده‌تری از دموکراسی مورد بررسی قرار گیرند. به اعتقاد او، نادیده گرفتن هر یک از این دو بُعد، روند صلح را ناقص خواهد کرد.

رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه همچنین گفت مسئله کردها را نمی‌توان تنها در محدوده مرزهای ترکیه حل کرد و تحقق راه‌حل پایدار به همگرایی اجتماعی و دموکراسی در دیگر کشورها نیاز لازم است.

او با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرقه‌ای در خاورمیانه گفت این تفاوت‌ها به جای آنکه منشأ مناقشه باشند، می‌توانند به بخشی از تنوع اجتماعی منطقه تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه بر مبنای همزیستی و پذیرش متقابل مدیریت شوند.

کالین درباره سرعت پیشرفت مذاکرات نیز گفت برداشتن گام‌های بزرگ در زمینه خلع سلاح و عرصه سیاسی آسان نیست و به همین دلیل گاهی لازم است روند با گام‌های کوچک‌تر پیش برود. او همچنین تأکید کرد ترکیه توانایی بازگرداندن نیروهای جداشده از تشکیلات مسلح به جامعه را دارد، هرچند این فرایند به یک دوره انتقالی نیاز خواهد داشت.

وی برای توضیح دشواری‌های روند صلح به تجربه ایرلند شمالی، مسئله باسک در اسپانیا و روند صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا اشاره کرد و گفت مذاکرات، توافق‌ها، خلع سلاح و بازپذیری اجتماعی در این کشورها سال‌ها زمان برده است. به اعتقاد کالین، روند جاری در ترکیه در مقایسه با این نمونه‌ها با سرعت مناسبی پیش می‌رود.

یکی از بخش‌های مهم اظهارات ابراهیم کالین به نقش کردهای عراق و سوریه در روند جدید ترکیه مربوط می‌شود. او حمایت کردهای اقلیم کردستان از روند صلح را مهم دانست و بر اهمیت روابط آنکارا با حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان و دیگر احزاب سیاسی اقلیم تأکید کرد.

کالین همچنین با اشاره به نقش کردها در مبارزه با داعش در سوریه و عراق، مشارکت آنها در نهادهای دولتی سوریه را دستاوردی مهم توصیف کرد و گفت کردها اکنون بخش جدایی‌ناپذیر و مهمی از سوریه هستند و در نهادها و ساختار سیاسی دولت این کشور مشارکت دارند.

این موضع‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در اظهارات خود نه‌تنها مشارکت کردها در ساختار سیاسی سوریه را رد نکرد، بلکه آن را دستاوردی مهم دانست. این دیدگاه با سیاست‌های گذشته آنکارا که عمدتاً بر ملاحظات امنیتی و مخالفت با ساختارهای سیاسی و نظامی کردها در سوریه استوار بود، تفاوت دارد.

از سوی دیگر، تأکید کالین بر روابط با احزاب اقلیم کردستان نشان می‌دهد آنکارا در ارزیابی جدید خود از مسئله کردها، نقش بازیگران سیاسی کرد در کشورهای همسایه را نیز بخشی از معادلات منطقه‌ای می‌داند.

این تغییر در ادبیات رسمی ترکیه در ادامه روندی شکل گرفته است که با ابتکار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد. دولت باغچلی در اول اکتبر همان سال با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان دست داد و در ۲۲ اکتبر از عبدالله اوجالان خواست در پارلمان حاضر شود و انحلال حزب کارگران کردستان و پایان مبارزه مسلحانه را اعلام کند.

عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ ابتکار «صلح و جامعه دموکراتیک» را اعلام کرد و خواستار انتقال مبارزه کردها از مرحله مسلحانه به عرصه سیاسی و دموکراتیک شد. او در این ابتکار تأکید کرد که پذیرش هویت کردی و رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر آن، پیش‌شرط شکل‌گیری جامعه‌ای دموکراتیک است.

حزب کارگران کردستان نیز در دوازدهمین کنگره خود که از پنجم تا هفتم مه ۲۰۲۵ برگزار شد، تصمیم به انحلال و پایان دادن به مبارزه مسلحانه گرفت. پس از آن، در ۱۱ ژوئیه همان سال گروهی متشکل از ۳۰ عضو زن و مرد این حزب با برگزاری مراسمی نمادین سلاح‌های خود را سوزاندند. در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ نیز صبری اوک، از رهبران حزب، خروج نخستین واحدهای نظامی این تشکیلات از داخل ترکیه را اعلام کرد.

در طرف مقابل، پارلمان ترکیه کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» را تشکیل داد و این کمیسیون پس از برگزاری ۱۳۷ نشست و گفت‌وگو با شخصیت‌ها و نهادهای مختلف، در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ گزارش ۶۰ صفحه‌ای خود را منتشر کرد. این گزارش که با رأی ۴۷ نماینده موافق، دو مخالف و یک ممتنع تصویب شد، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای اصلاحات قضایی، قانونی و اداری ارائه کرد.

از جمله پیشنهادهای این کمیسیون، تدوین قانونی موقت برای وضعیت پس از خلع سلاح، تضمین بازگشت اعضای مسلح به جامعه، اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی ترکیه، بازنگری در قوانین کیفری و جلوگیری از جایگزینی شهرداران برکنارشده با قیم‌های منصوب دولت بود.

پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ قانون «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» را با رأی ۴۶۷ نماینده از مجموع ۵۹۲ نماینده تصویب کرد. بر اساس این قانون، شورای هماهنگی ادغام و نظارت به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، تشکیل شد و چهار کمیته تخصصی برای هماهنگی قضایی و حقوقی، نظارت بر روند، همگرایی اجتماعی و ادغام و خلع سلاح فعالیت خود را آغاز کردند.

در ادامه این تحولات، نعمان کورتولموش در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ سفر سه‌روزه‌ای را برای گفت‌وگو با احزاب پارلمانی آغاز کرد تا دیدگاه آنها را درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر اجرای توافق چارچوب و فعالیت کمیته‌های مربوط به آن بررسی کند. این اقدام تلاشی برای انتقال توافق‌های سیاسی به مرحله اجرایی و نظارت پارلمانی بر اجرای آنها ارزیابی شده است.

مرکز مطالعات کردی معتقد است اظهارات کورتولموش و کالین نشان‌دهنده شکل‌گیری رویکردی تازه در ساختار رسمی ترکیه است که برخلاف سیاست‌های پیشین، مسئله کردها را صرفاً به خلع سلاح، کنترل امنیتی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کردنشین محدود نمی‌کند، بلکه به ریشه‌های سیاسی، فرهنگی و هویتی آن نیز توجه نشان می‌دهد.

در این تحلیل، سیاست‌های گذشته ترکیه از جمله طرح‌های اقتصادی دوران تورگوت اوزال و ابتکار کردی سال ۲۰۰۹ به دلیل مقاومت جریان‌های ملی‌گرا، مراکز قدرت و گروه‌های ذی‌نفع از تداوم جنگ ناکام ارزیابی شده‌اند. تحلیل همچنین به برآورد کورتولموش درباره هزینه بیش از دو هزار میلیارد دلاری جنگ با حزب کارگران کردستان اشاره می‌کند و می‌گوید استمرار رویکرد نظامی نه‌تنها منابع عظیمی را از بین برده، بلکه توسعه بسیاری از مناطق و بخش‌های اقتصادی ترکیه را نیز به تأخیر انداخته است.

بر اساس ارزیابی نویسنده تحلیل، پذیرش مسئله هویت و حقوق کردها در اظهارات دو مقام ارشد ترکیه و اشاره به تجربه کشورهای دیگر در حل مناقشات قومی و سیاسی، نشانه‌ای از فاصله گرفتن بخشی از ساختار قدرت ترکیه از روایت سنتی امنیت‌محور است. او این تغییر را با دیدگاه‌های عبدالله اوجالان درباره صلح و جامعه دموکراتیک همسو می‌داند و معتقد است چنین رویکردی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای حل مسئله کردها در ترکیه و حتی دیگر کشورهای منطقه فراهم کند.

نویسنده همچنین به تحولات شنگال، ادغام یگان‌های مقاومت شنگال در نهادهای دولتی عراق، واگذاری پایگاه بعشیقه به نیروهای عراقی و حمایت ابراهیم کالین از ادغام اداری و نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت دمشق اشاره می‌کند. از نگاه او، این تحولات و مواضع اخیر آنکارا نشان می‌دهد ترکیه در حال فاصله گرفتن از مخالفت مطلق با حضور سیاسی و نهادی کردها در کشورهای همسایه است.

با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که موفقیت روند جدید به تبدیل این مواضع به اصلاحات عملی، قانونی و سیاسی وابسته است. تجربه دورهای پیشین مذاکرات نشان داده است که فشار جریان‌های ملی‌گرا و مراکز قدرت طرفدار ادامه جنگ می‌تواند روند صلح را متوقف کند و بار دیگر سیاست امنیتی و نظامی را در اولویت قرار دهد.

در مجموع، مهم‌ترین تحول در اظهارات کورتولموش و کالین، پذیرش این نکته در سطحی از ساختار رسمی ترکیه است که مسئله کردها صرفاً با خلع سلاح حل نمی‌شود و رسیدگی به ریشه‌های هویتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن ضرورت دارد. با این حال، میزان پایبندی دولت ترکیه به این رویکرد و آمادگی آن برای انجام اصلاحات ساختاری، تعیین خواهد کرد که آیا این تغییر در ادبیات رسمی به راه‌حلی پایدار برای مسئله کردها منجر می‌شود یا در حد یک تحول سیاسی و گفتاری باقی خواهد ماند.