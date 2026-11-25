رئیس اتحادیه میهنی کردستان در پیامی با تاکید بر اولویت خردمندی، ثبات و حاکمیت قانون، گفت‌وگوی سازنده و تکیه بر قانون اساسی را تنها راه حل چالش‌های کنونی دانست و بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در برابر فساد تاکید کرد.

بە گزارش کردپرس در پی تشدید تنش‌ها و اختلاف‌نظرها میان اربیل و بغداد بر سر تصمیمات اخیر دولت فدرال عراق درباره گذرگاه‌های مرزی، منابع نفتی و امور امنیتی اقلیم کردستان، مقامات و جریان‌های سیاسی اقلیم به این تحولات واکنش نشان داده‌اند. در همین چارچوب، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، پیامی منتشر کرد و دیدگاه خود را درباره نحوه مدیریت شرایط کنونی، چارچوب‌های حل اختلاف و مبارزه با فساد بیان داشت.

متن پیام بافل طالبانی:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

در این مقطع زمانی باید خردمندی، ثبات و حاکمیت قانون بر هر چیز دیگری اولویت داده شوند.

چالش‌هایی که امروز با آن‌ها روبه‌رو هستیم، می‌توانند و باید تنها با بهره‌گیری از قانون اساسی عراق به عنوان چارچوبی برای حل اختلافات، برطرف شوند.

گفت‌وگوی معنادار و سازنده، تنها راه مناسب برای حفظ حقوق همه شهروندان و صیانت از صلح در سراسر منطقه است.

در عین حال، ثبات واقعی نیازمند پاسخگویی و حساب‌کشی است.

ما قویاً باور داریم که شفافیت باید سنگ‌بنای حکمرانی باشد.

فساد اعتماد عمومی را متزلزل می‌کند و نهادهای ما را تضعیف می‌سازد؛ از این رو باید به شکلی قاطع با آن مقابله شود و عاملان آن مجازات شوند؛ در هر جایی که رخ دهد و بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی مسئول آن است.

بدانید که پایبندی ما به صلح و گفت‌وگو، از قدرت و مسئولیت‌پذیری سرچشمه می‌گیرد، نه از تردید.

ما همواره به هویت کردی خود و حقوقی که ملتمان با دشواری به دست آورده، بسیار افتخار می‌کنیم و در هر زمان که لازم باشد، کاملاً به صیانت از کرامت، خاک و جایگاه قانون اساسی خود پایبندیم.

در پایان، مردم عراق و اقلیم کردستان شایسته امنیت، رفاه و رهبری مسئولانه هستند.

ما بار دیگر بر پایبندی تزلزل‌ناپذیر خود به دیپلماسی مسالمت‌آمیز، احترام متقابل و راه‌حل‌های مبتنی بر قانون اساسی به عنوان تنها مسیر پیشرفت تأکید می‌کنیم.