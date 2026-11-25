محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان، با انتقاد شدید از مواضع نخست‌وزیر عراق، از آمادگی نیروهای این حزب برای مقابله با هرگونه تحرک بغداد در اقلیم کردستان خبر داد؛ هم‌زمان سخنگوی این حزب نیز خواستار اقدام فوری حقوقی اربیل در دادگاه‌های فدرال و بین‌المللی شد.

به گزارش کردپرس به نقل از رسانه کردی «درەو»، محمد حاجی محمود، رهبر حزب سوسیال دموکرات کردستان، در پیامی در واکنش به تصمیمات جدید علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، علیه اقلیم کردستان، اظهارات تندی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه نیروهای حزب سوسیالیست برای مقابله با هرگونه تحرک دولت عراق در هر نقطه از کردستان آمادگی کامل دارند، خطاب به نخست‌وزیر عراق گفت: «به علی الزیدی می‌گویم که کم‌تجربه (کودک) است؛ بهتر است برود با بزرگان و ریش‌سفیدان عرب مشورت کند و تاریخ را نیز مطالعه نماید.»

محمد حاجی محمود همچنین با انتقاد از لحن بیانیه‌های اخیر حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی که آن‌ها را «خجالت‌آور» توصیف کرد، از این دو حزب خواست با شجاعت پای میز مذاکره بنشینند و برنامه‌هایی را که به گفته او علیه ملت کرد طراحی شده است، خنثی کنند. وی تأکید کرد که مردم کردستان به هیچ وجه تسلیم دولت عراق نخواهند شد.

از سوی دیگر، فرهاد توفیق، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات کردستان نیز در واکنش به این تحولات، خواستار ایستادگی رهبری سیاسی کرد در برابر خواسته‌های دولت مرکزی شد و تصریح کرد: «رهبری سیاسی کرد نباید زیر بار مطالبات سلطه‌جویانه بغداد برود.»

سخنگوی حزب سوسیال دموکرات کردستان همچنین پیشنهاد کرد که حکومت اقلیم کردستان در سریع‌ترین زمان ممکن یک تیم حقوقی متخصص تشکیل دهد تا از طریق دادگاه‌های فدرال و مجامع بین‌المللی، مانع از اجرای این تصمیمات و تلاش‌های بغداد شود.