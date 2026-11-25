مازن غریب، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در واکنش به تصمیمات اخیر نخست‌وزیر عراق مدعی شد که بغداد با همکاری آمریکا در پی اصلاح قانون اساسی، سلب کامل اختیارات اقلیم کردستان و تبدیل آن به چندین استان یا کانتون است.

به گزارش کردپرس یە نقل از رسانه کردی «آوینه»، مازن غریب، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق، امروز (سه‌شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶) در گفت‌وگویی اختصاصی به تحلیل ابعاد تصمیمات اخیر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پرداخت و نسبت به پیامدهای آن برای ساختار سیاسی اقلیم کردستان هشدار داد.

این نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه خطرات پیش روی اقلیم بسیار فراتر از موارد اعلام‌شده است، اظهار داشت: «بر اساس تمامی تحلیل‌ها، دولت عراق قصد دارد اقلیم کردستان را کوچک کرده و تمامی اختیارات آن را سلب کند. طی ماه گذشته فائق زیدان درباره اصلاح قانون اساسی صحبت می‌کرد؛ تمامی این چالش‌ها از همان‌جا سرچشمه می‌گیرد و آن‌ها می‌خواهند بار دیگر یک دولت مرکزی قدرتمند ایجاد کنند.»

مازن غریب در ادامه سخنان خود، این تحولات را به سیاست‌های ایالات متحده در منطقه مرتبط دانست و افزود: «همان رویکردی را که آمریکا در سوریه پیاده کرد، می‌خواهند در عراق نیز اجرا کنند؛ یعنی برنامه بر این است که اساساً چیزی به نام اقلیم باقی نماند، نه اینکه صرفاً کوچک شود.»

وی با پیش‌بینی اینکه نیروهای سیاسی عراقی در نهایت به سمت اصلاح قانون اساسی حرکت خواهند کرد، تصریح کرد: «به باور من یکی از بندهای اصلاح قانون اساسی، سلب کامل اختیارات از اقلیم کردستان است؛ به گونه‌ای که هیچ اختیاری برای آن باقی نگذارند تا بتوان نام اقلیم را بر آن نهاد و آن را به شکل کانتون یا استان درآورند.»

این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با تأکید بر ضرورت اتحاد احزاب کردی هشدار داد که در صورت عدم همبستگی جریان‌های سیاسی اقلیم، چیزی به نام «قدرت سیاسی و حکومت اقلیم» باقی نخواهد ماند و کردستان به صورت مناطق مجزا تقسیم خواهد شد که در آن از حزب دموکرات (پارتی) خواسته می‌شود استان اربیل را اداره کند و از اتحادیه میهنی (یکیتی) نیز خواسته می‌شود اداره استان سلیمانیه را بر عهده بگیرد.

مازن غریب همچنین با اشاره به ابزارهای فشار دولت مرکزی خاطرنشان کرد: «اگر اقلیم در برابر دولت عراق نایستد، بی‌تردید بغداد نیروهای خود را در گذرگاه‌های مرزی مستقر خواهد کرد و بزرگ‌ترین سلاح در دست عراق علیه اقلیم، مسئله حقوق و بودجه است. اگر عراق نیروهای خود را به حرکت درآورد، به تمامی مرزهای ترکیه، سوریه و ایران خواهد رسید.»

وی در پایان از برگزاری نشستی در سطح رهبری سیاسی در منطقه «قلاچوالان» در روز آینده خبر داد و گفت این نشست با هدف یکپارچه‌سازی موضع اقلیم کردستان در قبال تحولات اخیر برگزار می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق مجموعه‌ای از تصمیمات و دستورات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق را منتشر کرد که به پرونده نفت، کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم و ایجاد تغییرات در مناصب امنیتی و اداری مربوط می‌شود.