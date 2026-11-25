مسعود بارزانی در دیدار با سفیر ایتالیا در عراق، با اشاره به تصمیم نظامی اخیر دولت فدرال، تأکید کرد که اقلیم کردستان با هیچ تصمیم خارج از چارچوب قانون اساسی تعامل نخواهد کرد و هیچ طرفی حق ندارد اراده خود را بر مردم اقلیم کردستان تحمیل کند.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، روز چهارشنبه در پیرمام از نیکولو فونتانا، سفیر ایتالیا در عراق و توماسو سانسونه، سرکنسول این کشور در اربیل استقبال کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات روابط میان اربیل و بغداد مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود بارزانی در ارتباط با تصمیم نظامی روز گذشته دولت فدرال عراق تأکید کرد که قانون اساسی حدود اختیارات را مشخص کرده است و اقلیم کردستان با هیچ تصمیمی که خارج از چارچوب قانون اساسی باشد، تعامل نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای حل‌وفصل مسائل موجود، اظهار داشت که هیچ طرفی حق ندارد با ذهنیت انکارگرایانه، اراده خود را بر مردم کردستان تحمیل کند.

در مقابل، سفیر ایتالیا نیز حمایت کشورش از اقلیمی قدرتمند و متحد را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شوند.