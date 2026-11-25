اختلافات اربیل و بغداد وارد مرحله تازه‌ای شده است. فرمان‌های ۲۴ نوامبر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، درباره کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم، مدیریت میادین نفتی و محدود کردن اختیار اقلیم در صدور مجوز صادرات نفت، با رأی تفسیری روز بعد دادگاه فدرال عالی عراق پشتوانه حقوقی مهمی پیدا کرد.

کردپرس- رأی شماره ۲۶۸، با تأکید بر اختیارات انحصاری دولت مرکزی در حفاظت از مرزهای بین‌المللی و نظارت بر گذرگاه‌ها، همچنین صلاحیت‌های فدرال در سیاست مالی و گمرکی و نظارت بر منابع نفت و گاز، موقعیت اربیل را در مناقشه با بغداد محدودتر کرده است.

علیرغم تاکید بر برخی از حقوق مصرح در قانون اقلیم کردستان در رای امروز دادگاه، جهت کلی رأی روشن است: تقویت اقتدار حقوقی بغداد و محدود کردن تفسیر موسع اربیل از اختیارات عملی خود.

واضح است که مسئله، تغییر موازنه‌ای است که از سال ۲۰۰۳ میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی برقرار بوده است.

اقلیم در دو دهه گذشته برای حفظ موقعیت خود به سه پشتوانه تکیه داشت: نخست، کنترل عملی بر بخش مهمی از مرزها، گذرگاه‌ها و منابع اقتصادی؛ دوم، حمایت سیاسی و امنیتی ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی؛ و سوم، قانون اساسی عراق که در شرایط ضعف دولت مرکزی، فضای قابل توجهی برای خودگردانی اقلیم فراهم کرد.

اکنون هر سه پشتوانه با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. دولت مرکزی عراق، برخلاف سال‌های نخست پس از سقوط صدام، از ظرفیت و اراده بیشتری برای بازپس‌گیری حوزه‌های اقتدار خود برخوردار شده است. مناقشه نفتی و بازگشت صادرات به مسیر توافق‌شده با بغداد در سال ۲۰۲۵ نیز نشان داد که ابزار اقتصادی اقلیم دیگر مانند گذشته مستقل و تعیین‌کننده نیست. رأی اخیر دادگاه این روند را وارد مرحله حقوقی تازه‌ای کرده است.

در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز شرایط تغییر کرده است. آمریکا، دست‌کم در تحولات اخیر سوریه، نشان داده که حفظ مناسبات با دولت‌های مرکزی را بر حمایت نامحدود از ساختارهای خودمختار محلی ترجیح می‌دهد. واشنگتن در عراق نیز اولویت‌های گسترده‌تری دارد و نمی‌توان حمایت گذشته آن از اقلیم را تضمینی دائمی برای حفظ تمام اختیارات اربیل دانست. افزایش نقش‌آفرینی ترکیه و ایران نیز محیط منطقه‌ای را برای مانور مستقل اقلیم محدودتر کرده است. به نظر می‌رسد پنجره فرصت ژئوپولیتیکی که پس از ۱۹۹۱ و به‌ویژه ۲۰۰۳ به روی کردهای عراق گشوده شد، به‌تدریج در حال بسته شدن است.

اما دشواری اصلی اقلیم فقط در بیرون نیست؛ در داخل نیز با یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود در دو دهه اخیر روبه‌روست. اختلافات پارتی و یکیتی به سطحی کم‌سابقه رسیده، پارلمان کارکرد مؤثر خود را از دست داده و با گذشت بیش از دو سال از انتخابات، تشکیل یک دولت فراگیر و برخوردار از پشتوانه سیاسی روشن همچنان با مشکل مواجه است.

اقلیمی که برای دفاع از اختیارات خود در برابر بغداد به انسجام و صدای واحد نیاز دارد، در عمل با دو مرکز قدرت و دو محاسبه سیاسی متفاوت روبه‌روست.

در چنین شرایطی معتقدم بر خلاف اظهارات آتشین مسئولان اقلیم علیه فرمان‌های زیدی، در عمل وسوسه تعامل جداگانه هر حزب با بغداد می‌تواند افزایش یابد.

یکیتی، که در معادلات داخلی اقلیم موقعیت متفاوتی با پارتی دارد، ممکن است برای جبران محدودیت‌های سیاسی خود به مناسبات مستقیم‌تر با دولت مرکزی روی بیاورد. پارتی نیز ممکن است برای حفظ موقعیتش به توافق‌های دوجانبه و تاکتیکی متوسل شود. چنین وضعیتی، اگر جایگزین یک راهبرد مشترک شود، قدرت چانه‌زنی اقلیم را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.

نکته دیگر، موقعیت ویژه علی الزیدی است. او هم‌زمان با اقدام علیه شبکه‌های قاچاق نفت و گروه‌های مسلح شیعه، سیاست تمرکز اقتدار فدرال را نیز پیش می‌برد. کنترل یکپارچه گذرگاه‌ها و گمرکات می‌تواند در چارچوب مبارزه با قاچاق و تأمین امنیت مرزها برای واشنگتن نیز جذاب باشد که سرسختانه در پی بستن منافذ تنفسی اقتصاد ایران است.

مقصود آن است که الزیدی اقدامات محدود کننده‌اش علیه اقلیم را در قالب مبارزه با فساد، قاچاق و تقویت حاکمیت دولت به آمریکا عرضه کند؛ مسیری که ممکن است واشنگتن را دست‌کم در برابر کاهش اختیارات اربیل در موضعی محتاط یا خنثی قرار دهد. این امر با توجه به اولویت‌های کنونی واشنگتن دور از ذهن نیست.

مسوولان اربیل و سلیمانیه در واکنش به چالش اخیر بغداد عمدتا روی اجرای قانون اساسی به عنوان فصل‌الخطاب تاکید می‌کنند. رأی امروز دادگاه فدرال تا حد زیادی این اهرم را بی‌اثر کرد.

لذا تنها اهرم مؤثر اقلیم برای جلوگیری از تبدیل این تحولات به عقب‌نشینی یک‌جانبه، بازسازی وحدت سیاسی و بازگشت به مذاکره‌ای هماهنگ با بغداد است. اما با توجه به عمق شکاف میان دو حزب، تحقق چنین امری آسان به نظر نمی‌رسد.