هیئت دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه خود نگرانی و نارضایتی شدید خود را از بیانیه صادر شده به نام سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ابراز کرد و آن را نقض قانون اساسی و تعرض به حقوق قانونی اقلیم کردستان دانست.

به گزارش کردپرس، هیئت دولت اقلیم کردستان عراق امروز چهارشنبه ۲۵ نوامبر، استفاده از زبان نظامی و تهدید علیه موجودیت اقلیم کردستان را رد کرد و بیانیه سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را طرحی از پیش طراحی‌ و حساب‌ شده دانست که نشانه‌ای خطرناک از تلاش برای بازگرداندن عراق به نظام متمرکز است.



به نوشته رووداو، این موضع در بیانیه‌ای از سوی هیئت دولت اقلیم کردستان و پس از نشست هفتگی آن به ریاست مسرور بارزانی اعلام شد. این نشست به بررسی موضع دولت اقلیم در قبال اقدامات روز گذشته دولت فدرال اختصاص داشت.

مخالفت با زبان نظامی و بازگشت به نظام متمرکز

هیئت دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه خود نگرانی و نارضایتی شدید خود را از بیانیه صادر شده به نام سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ابراز کرد و آن را نقض قانون اساسی و تعرض به حقوق قانونی اقلیم کردستان دانست.



هیئت دولت اقلیم، بیانیه مذکور را نشانه‌ای خطرناک از باور نداشتن به نظام فدرال و تلاشی برای بازگرداندن عراق به نظام متمرکز توصیف کرد؛ نظامی که به گفته این شورا، با قانون اساسی مغایرت دارد.



در این بیانیه آمده است: ما استفاده از زبان نظامی و تهدید را که به نظر می‌رسد طرحی از پیش طراحی‌ شده و حساب‌ شده علیه موجودیت قانونی اقلیم کردستان باشد، رد می‌کنیم.



هیئت دولت اقلیم کردستان عراق در عین حال بر پایبندی این اقلیم به اجرای تمامی تعهدات قانونی خود، در مقابل تضمین همه حقوقش، تأکید کرد و آمادگی همیشگی خود را برای حل‌وفصل مشکلات بر اساس قانون اساسی اعلام داشت.



پرونده فساد و قاچاق نفت



هیئت دولت اقلیم کردستان عراق درباره پرونده فساد نیز تأکید کرد که این اقلیم همواره از هرگونه اقدامی برای مقابله با فساد و فعالیت‌های غیرقانونی حمایت کرده و در گذشته و حال با دولت فدرال برای ریشه‌کن کردن و محدود ساختن این پدیده‌ها همکاری و هماهنگی داشته است.



هیئت دولت اقلیم در مقابل خواستار ریشه‌کن کردن فساد و قاچاق نفت در سراسر عراق شد.



موجودیت اقلیم کردستان امتیازی از سوی هیچ‌کس نیست



هیئت دولت اقلیم کردستان عراق در ادامه بیانیه خود تأکید کرد که اقلیم کردستان عراق حاصل فداکاری‌های پیشمرگه‌های قهرمان و خون هزاران شهید است و امتیازی نیست که کسی به مردم کردستان اعطا کرده باشد. این شورا همچنین به نقش فعال اقلیم کردستان در پایه‌گذاری نظام فدرال کنونی عراق اشاره کرد.



در ادامه بیانیه آمده است که اقلیم کردستان هرگز از حقوق قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ حقوقی که صرفا به حقوق و دستمزدها، بودجه و مطالبات مالی محدود نمی‌شود، بلکه مسئله‌ای سیاسی، حقی بنیادین و مطالبه‌ای عادلانه برای مردم کردستان است.



درخواست اجرای ماده ۱۴۰ و تشکیل شورای فدرالی عراق



دولت اقلیم کردستان عراق بار دیگر خواستار حل اختلافات با بغداد از طریق گفت‌وگو، مذاکره و تفاهم در چارچوب قانون اساسی شد و دلیل تداوم مشکلات را اجرا نشدن کامل قانون اساسی دائمی عراق دانست.



هیئت دولت اقلیم کردستان عراق خواستار اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی شد؛ ماده‌ای که به گفته این شورا، سال‌هاست نادیده گرفته شده و هیچ اقدامی برای عادی‌سازی اوضاع نابسامان در مناطق کردنشینِ جداشده از اقلیم صورت نگرفته است.



هیئت دولت همچنین بر ضرورت تشکیل شورای فدرالی عراق بر اساس مواد قانون اساسی و بازسازی دادگاه عالی فدرال بر مبنای قانون اساسی، به‌گونه‌ای که نمایانگر همه مؤلفه‌های عراق باشد، تأکید کرد.



دعوت به اتحاد و یکپارچگی مواضع



دولت اقلیم کردستان عراق از مواضع مردم کردستان، احزاب و مؤلفه‌های سیاسی این منطقه قدردانی کرد و از آنان و نمایندگان اقلیم در بغداد خواست به «یکپارچه‌سازی صفوف و مواضع و دفاع از حقوق قانونی» ادامه دهند.



هیئت دولت اقلیم کردستان عراق در پایان بیانیه خود، ضمن تأکید بر حمایت از آزادی بیان و عقیده، بر ضرورت اتخاذ اقدامات قانونی علیه هر فردی که علیه موجودیت قانونی اقلیم کردستان، اصول قانون اساسی و منافع عالی ملی اقدام کند یا مردم را به ایجاد آشوب و دشمنی با حقوق مردم کردستان تحریک کند، تأکید کرد.