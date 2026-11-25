کشف و ضبط ادوات قطع درختان بلوط در چشمه سرخ کرمانشاه
به گزارش کردپرس؛ جبار ولیپور در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در جریان گشتزنی شبانه نیروهای حفاظتی با حضور بهموقع و غافلگیرکننده مامورین در منطقه چشمهسرخ، با افرادی مواجه شدند که با هدف قطع درختان جنگلی بلوط در عرصه حضور یافته بودند.
وی افزود: با اقدام سریع و هوشیاری مأموران، یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه ارهموتوری متعلق به متخلفان کشف و ضبط شد و افراد خاطی که با حضور ناگهانی نیروهای حفاظتی غافلگیر شده بودند، به منظور فرار از قانون، با سرعت از محل متواری شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه گشتهای حفاظتی در عرصههای جنگلی بهصورت مستمر و در ساعات مختلف شبانهروز ادامه دارد، تصریح کرد: حفاظت از جنگلهای ارزشمند بلوط زاگرس وظیفه ذاتی و اولویت اصلی مجموعه منابع طبیعی است و با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه قطع درختان، تخریب و تعرض به عرصههای ملی، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
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