سرویس کرمانشاه _ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه، از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات گشت‌زنی شبانه نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی و کشف و ضبط یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه اره‌موتوری از افراد متخلف در منطقه چشمه‌سرخ خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ جبار ولی‌پور در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی شبانه نیروهای حفاظتی با حضور به‌موقع و غافلگیرکننده مامورین در منطقه چشمه‌سرخ، با افرادی مواجه شدند که با هدف قطع درختان جنگلی بلوط در عرصه حضور یافته بودند.

وی افزود: با اقدام سریع و هوشیاری مأموران، یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه اره‌موتوری متعلق به متخلفان کشف و ضبط شد و افراد خاطی که با حضور ناگهانی نیروهای حفاظتی غافلگیر شده بودند، به منظور فرار از قانون، با سرعت از محل متواری شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های جنگلی به‌صورت مستمر و در ساعات مختلف شبانه‌روز ادامه دارد، تصریح کرد: حفاظت از جنگل‌های ارزشمند بلوط زاگرس وظیفه ذاتی و اولویت اصلی مجموعه منابع طبیعی است و با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه قطع درختان، تخریب و تعرض به عرصه‌های ملی، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.