خبرگزاری رسمی عراق (واع) در واکنش به اظهارات مقامات اقلیم کردستان و به‌ویژه نخست‌وزیر این اقلیم که تصمیمات اخیر علی الزیدی را «مغایر با قانون اساسی» خوانده بودند، فهرستی از اصول قانون اساسی، قوانین جاری و احکام دادگاه عالی فدرال را منتشر کرد که به گفته این رسانه، اختیارات نخست‌وزیر عراق برای کنترل گذرگاه‌های مرزی، میادین نفتی و امنیت اقلیم را تأیید می‌کند.