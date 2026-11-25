پاسخ حقوقی خبرگزاری رسمی عراق به مسرور بارزانی؛ استناد به قانون اساسی و احکام دادگاه فدرال برای توجیه تصمیمات بغداد
به گزارش کردپرس بە نقل از رسانه کردی «درەو»، خبرگزاری رسمی عراق (واع) در راستای حمایت از تصمیمات اخیر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، مبنی بر اعمال حاکمیت فدرال بر گذرگاههای مرزی، منابع نفتی و امور امنیتی اقلیم کردستان، مستندات قانونی و حقوقی دولت مرکزی را در این زمینه منتشر کرده است.
این اقدام خبرگزاری رسمی عراق در پاسخ به موضعگیریهای اخیر مقامات اربیل و بهطور مشخص مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، صورت میگیرد که تصمیمات امروز نخستوزیر عراق را غافلگیرکننده و مغایر با قانون اساسی توصیف کرده بود.
یکی از مهمترین استنادات این خبرگزاری، حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ابطال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و الزام اربیل به تحویل کامل تولیدات نفتی خود به دولت فدرال است. فهرست اصول قانونی و احکامی که خبرگزاری رسمی عراق به عنوان پشتوانه تصمیمات بغداد منتشر کرده، به شرح زیر است:
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اصل ۷۸ قانون اساسی: نخستوزیر، مسئول اجرایی مستقیم سیاستهای عمومی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است.
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اصل ۱۰۹ قانون اساسی: مقامات فدرال مسئول حفظ وحدت، تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت عراق هستند.
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بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی: دولت فدرال مسئول تدوین و اجرای سیاست امنیت ملی، اداره نیروهای مسلح و تأمین امنیت مرزهای عراق است.
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بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی: دولت فدرال مسئول ترسیم سیاستهای مالی و گمرکی و تنظیم تجارت در مرزهای اقلیمها و استانها است.
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اصل ۱۱۱ قانون اساسی: نفت و گاز متعلق به تمامی مردم عراق در همه اقلیمها و استانها است.
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بند اول اصل ۱۱۲ قانون اساسی: دولت فدرال اداره نفت و گاز استخراجشده از میادین را به همراه دولتهای اقلیمها و استانهای تولیدکننده بر عهده دارد.
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بند اول اصل ۱۱۴ قانون اساسی: اداره گمرکات از اختیارات مشترک است که با هماهنگی میان دولت فدرال، اقلیمها و استانهای خارج از اقلیم انجام میشود.
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اصل ۱۲۱ قانون اساسی: اختیارات انحصاری فدرال از دایره اختیارات اقلیمها مستثنی است.
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قانون سازمان گذرگاههای مرزی شماره ۳۰ سال ۲۰۱۶: به این سازمان که وابسته به هیئت وزیران است، اختیارات کنترل، نظارت و بازرسی بر ادارات فعال در گذرگاههای مرزی را اعطا میکند.
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حکم دادگاه عالی فدرال در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲: ۱. ابطال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و الزام دولت اقلیم به تحویل کامل تولیدات نفتی به دولت فدرال. ۲. واگذاری مسئولیت پیگیری قراردادهای منعقدشده برای فروش نفت و گاز به وزارت نفت عراق و فراهم کردن زمینه پیگیری ابطال قراردادهای نفتی.
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