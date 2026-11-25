سرویس کردستان ـ رئیس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش فرش دستباف در استان کردستان گفت: شناسایی ظرفیت‌های بومی استان‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین مواد اولیه، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از تشکل‌های تخصصی، از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی فرش ایران برای رونق هنر صنعت فرش دستباف است.

به گزارش کرد پرس، محمدمهدی فرشچی موحد در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه هنر صنعت فرش دستباف استان کردستان اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته طرحی با هدف شناسایی توانمندی‌های هر استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید فرش دستباف در دست پیگیری است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مواد اولیه در استان کردستان افزود: باید به‌جای خام‌فروشی و خروج مواد اولیه از کشور، زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور فراهم شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و فعالان این حوزه شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ضرورت ارتقای مهارت نیروی انسانی بیان کرد: آموزش و انتقال تجربه به نسل جوان از اولویت‌های جدی مرکز است و در همین راستا، برگزاری دوره‌های آموزشی ملی و تقویت ارتباط میان آموزش و پرورش، هنرستان‌ها و فعالان صنعت فرش در دستور کار قرار دارد.

فرشچی موحد ادامه داد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ایجاد پیوند میان آموزش‌های مهارتی و اشتغال است تا هنرجویان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند متناسب با رشته تحصیلی خود وارد بازار کار شوند و زمینه اشتغال آنان فراهم شود.

وی همچنین توسعه بازارهای صادراتی را از الزامات رونق فرش دستباف دانست و گفت: استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای هدف خارجی، از جمله برنامه‌های حمایتی مرکز است و در این زمینه با همکاری سازمان توسعه تجارت، تسهیلات و یارانه‌هایی برای کاهش بخشی از هزینه‌های حضور فعالان این صنعت در نمایشگاه‌های خارجی پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اظهار کرد: از ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشور برای تسهیل حضور تولیدکنندگان و فعالان فرش دستباف در نمایشگاه‌های بین‌المللی و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی استفاده خواهیم کرد.

فرشچی موحد تجلیل از پیشکسوتان و انتقال تجربیات آنان به نسل جدید را نیز ضروری دانست و افزود: پیشکسوتان سرمایه‌های ارزشمند هنر صنعت فرش هستند و مرکز ملی فرش برنامه‌هایی برای مستندسازی تجربیات و معرفی چهره‌های برجسته این حوزه در استان‌های مختلف دارد که استان کردستان نیز در این برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فاصله گرفتن برخی تعاونی‌ها از رسالت اصلی خود گفت: فلسفه شکل‌گیری تعاونی‌ها، تجمیع سرمایه‌های خرد و ایجاد توان اقتصادی مشترک برای اعضاست؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر حضور تعاونی‌ها در نمایشگاه‌های تخصصی فرش کمرنگ شده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد: تشکل‌ها و تعاونی‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های خود، توانمندی اعضا و تولیداتشان را به بازار معرفی کنند و مرکز ملی فرش ایران نیز در حد اختیارات و امکانات خود از برنامه‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های مؤثر این تشکل‌ها حمایت خواهد کرد.

فرشچی موحد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بیان کرد: توسعه هنر صنعت فرش دستباف نیازمند برنامه‌ریزی، همکاری جمعی، آموزش مستمر و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان است و مرکز ملی فرش ایران خود را همراه و پشتیبان فعالان این حوزه می‌داند.

۹۰ هزار بافنده فرش دستباف در کردستان فعالیت دارند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت حدود ۹۰ هزار بافنده فرش دستباف در استان، خواستار تقویت ساختار سازمانی و افزایش حمایت‌های تسهیلاتی از این هنر صنعت شد و گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته متناسب با ظرفیت و جمعیت فعالان حوزه فرش دستباف کردستان نیست.

محمد بختیار خلیقی اظهار کرد: فرش دستباف یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اشتغال‌زای کردستان است و با توجه به فعالیت حدود ۹۰ هزار بافنده در استان، توجه ویژه به این حوزه ضرورت دارد.

وی با اشاره به سفر رئیس مرکز ملی فرش ایران به کردستان افزود: یکی از برنامه‌های مهم این سفر، بازدید از محل پیشنهادی برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در سنندج بود که با هدف فراهم‌سازی مقدمات راه‌اندازی این نمایشگاه انجام شد و امیدواریم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، زمینه فعالیت آن فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه تقویت نیروی انسانی و ساختار اجرایی حوزه فرش از مطالبات جدی این اداره کل است، ادامه داد: از زمان آغاز مسئولیت در سال ۱۴۰۰ تاکنون نیروی استخدامی جدیدی به مجموعه اضافه نشده و تعداد کارکنان این اداره کل از حدود ۲۶۰ نفر به ۱۷۵ نفر کاهش یافته است.

خلیقی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در بخش فرش دستباف گفت: با وجود گستردگی فعالیت‌ها و مسئولیت‌های این حوزه، اداره فرش با امکانات و نیروی انسانی محدودی فعالیت می‌کند و انتظار داریم در سفر رئیس مرکز ملی فرش ایران، موضوع تقویت ساختار سازمانی و افزایش ظرفیت کارشناسی این بخش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه فرش دستباف بیان کرد: اگرچه مسئولیت اصلی این حوزه بر اساس قوانین بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما تعدد متولیان و نبود هماهنگی کافی میان برخی دستگاه‌ها، مشکلاتی را در روند حمایت و ساماندهی فعالان این هنر صنعت ایجاد کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی شد و افزود: انتظار می‌رود حمایت‌های مرتبط با فرش دستباف با محوریت دستگاه تخصصی این حوزه انجام شود و سایر نهادها نیز در چارچوب وظایف خود برای رفع مشکلات بافندگان و فعالان این بخش همکاری کنند.

خلیقی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه مشاغل و فعالیت‌های مرتبط با فرش در ۱۰ شهرستان استان در نظر گرفته شده که این میزان با توجه به گستردگی جامعه بافندگان و ظرفیت‌های موجود، بسیار ناچیز است و نیازمند بازنگری و افزایش اعتبار است.

وی تأکید کرد: حمایت از فرش دستباف نباید صرفاً به اعتبارات محدود اختصاص‌یافته از سوی یک دستگاه خلاصه شود، بلکه لازم است نهادهای حمایتی نیز با توجه به جایگاه اقتصادی و اشتغال‌زایی این بخش، مشارکت مؤثرتری در تأمین تسهیلات و رفع موانع فعالان آن داشته باشند.

خلیقی با قدردانی از حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران و همراهان وی در کردستان، ابراز امیدواری کرد سفر انجام‌شده زمینه‌ساز پیگیری مطالبات فعالان این حوزه، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه جایگاه فرش دستباف استان در سطح ملی شود.