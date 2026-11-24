رئیس پارلمان عراق با رد اتهام‌های مطرح‌شده درباره مالکیت یک پالایشگاه نفت در استان الانبار و استفاده از آن برای قاچاق نفت، از رئیس شورای عالی قضایی عراق خواست درباره این ادعاها تحقیقات قضایی انجام دهد.

به گزارش کردپرس، هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، از رئیس شورای عالی قضایی این کشور خواست درباره ادعاهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دست داشتن او یا اعضای خانواده‌اش در قاچاق نفت از طریق مالکیت یک پالایشگاه نفت در استان الانبار، تحقیقات قضایی انجام دهد.

حلبوسی در نامه‌ای رسمی، این ادعاها را بی‌اساس و نادرست خواند و مدعی شد که انتشار آن‌ها با هدف قرار دادن وی در پی مواضع پارلمان در حمایت از تلاش‌های دولت و دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد صورت گرفته است؛ از جمله پرونده قاچاق نفت که اخیراً افشا شده است.

پیش‌تر شبکه تلویزیونی «الاتجاه» وابسته به کتائب حزب‌الله عراق در گزارشی، افراد نزدیک به محمد حلبوسی، رئیس حزب تقدم، را به قاچاق نفت از طریق سوریه متهم کرده بود.

بر اساس این گزارش، این افراد با همکاری مقاماتی در دمشق، نفت را از مناطق بیابانی غرب عراق و شرق سوریه به‌صورت غیرقانونی به سمت بنادر خاورمیانه و بازارهای منطقه‌ای منتقل می‌کنند.