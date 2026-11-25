شبکه «المیادین» به نقل از منابع خود گزارش داد که علی الزیدی در تماس با تام باراک و همچنین از طریق نامه‌ای به مسعود بارزانی، از برنامه بغداد برای آغاز یک عملیات نظامی بزرگ جهت اعمال حاکمیت نیروهای فدرال بر گذرگاه‌های مرزی (ایران و ترکیه) و میادین نفت و گاز اقلیم کردستان خبر داده است.

بە گزارش کردپرس شبکه لبنانی «المیادین» نزدیک به محور مقاومت، در گزارشی اعلام کرد که تماسی میان علی الزیدی و تام باراک برقرار شده و الزیدی به او اطلاع داده است که عملیات نظامی بزرگی در داخل اقلیم آغاز خواهد شد.

هدف از این عملیات، اعمال حاکمیت نیروهای امنیتی فدرال بر گذرگاه‌های مرزی میان اقلیم کردستان و ایران و همچنین میان اقلیم کردستان و ترکیه است؛ علاوه بر این، کنترل نیروهای فدرال بر چاه‌های نفتی غرب استان دهوک و همچنین استان اربیل و نیز میدان گازی «کورمور» که یکی از مهم‌ترین میادین داخل اقلیم محسوب می‌شود، اعمال خواهد شد.

به گفته خبرنگار این شبکه که به نظر می‌رسد از داخل اقلیم کردستان این اطلاعات را گزارش می‌دهد، این اقدام قانونی و مطابق با قانون اساسی تلقی می‌شود؛ زیرا پرونده‌های فدرال از جمله نفت، گذرگاه‌های مرزی و حریم هوایی (گذرگاه‌های هوایی) باید تحت اختیار دولت عراق باشند.

این موضوع از طریق نامه‌ای که از سوی الزیدی و به واسطه فالح فیاض برای مسعود بارزانی ارسال شده، به اطلاع او رسیده است و در آن درخواست شده که هماهنگی امنیتی از پیش تعیین‌شده‌ای میان نیروهای امنیتی فدرال، نیروهای پیشمرگه، مرزبانی و همچنین نهادهای امنیتی کردی در داخل اقلیم صورت گیرد.