شورای عالی قضایی عراق از صدور حکم ۱۰ سال حبس برای ۶ نفر، از جمله یک زن، به اتهام نگهداری و معامله غیرقانونی ماده اورانیوم با هدف فروش و تجارت خبر داد.

به گزارش کردپرس، شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه اعلام کرد دادگاه کیفری مرکزی این کشور ۶ نفر را به اتهام نگهداری و خریدوفروش ماده رادیواکتیو اورانیوم به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بر اساس بیانیه این شورا، متهمان از جمله یک زن، این ماده خطرناک را با هدف فروش و تجارت در اختیار داشته و آن را معامله می‌کردند.

طبق این گزارش، این حکم بر اساس ماده ۲۷ قانون شماره یک سال ۲۰۲۴ مربوط به سازمان ملی نظارت هسته‌ای، پرتوی، شیمیایی و زیستی عراق و با استناد به مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون مجازات این کشور درباره مشارکت در جرم صادر شده است.