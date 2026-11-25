مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در پیامی در واکنش به تصمیمات جدید علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ضمن هشدار نسبت به اقدامات یک‌جانبه و نقض اصول فدرالیسم در بغداد، تصریح کرد که اقلیم کردستان برای مبارزه با فساد و قاچاق از مسیر قانون اساسی آماده همکاری است، اما زیر بار تصمیمات مغایر با قانون اساسی نخواهد رفت.

متن پیام مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان (پارتی)، درباره تصمیمات امروز علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

مدتی است در مراکز تصمیم‌گیری عراق، تحرکات و تنش‌های غیرطبیعی علیه اقلیم کردستان مشاهده می‌شود که خود را در قالب تلاش برای نقض اصول فدرالیسم و قانون اساسی عراق، نادیده گرفتن حقوق مردم کردستان و مطرح کردن تصمیمات و ایده‌های ناسالم و ماجراجویانه نشان می‌دهد.

همه طرف‌ها به خوبی می‌دانند که مردم کردستان مبارزه‌ای طولانی برای دستیابی به حقوق خود داشته‌اند و در این مسیر فجایع بزرگی بر آن‌ها تحمیل شده است؛ از انفال و بمباران شیمیایی گرفته تا ویرانی هزاران روستا، کوچ اجباری، تغییر بافت جمعیتی مناطق کردنشین و ده‌ها جنایت بزرگ دیگر که علیه مردم کردستان انجام شد. اما مردم کردستان اراده خود را از دست ندادند و با خون و فداکاری خود در برابر هرگونه ظلم و ستم ایستادگی کردند.

اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۳ نقش محوری در سرنگونی رژیم و پایان دادن به دیکتاتوری داشت و همچنین نقشی والا در بنیان‌گذاری عراق جدید و تدوین قانون اساسی ایفا کرد؛ قانون اساسی‌ای که قرار بود در سایه آن همه عراقی‌ها در آرامش باشند و به رنج‌ها و انکار حقوق پایان داده شود. این نقش نیز با تصمیم پارلمان کردستان صورت گرفت که به نیروهای سیاسی اقلیم اجازه داد در سرنگونی رژیم و ساختن عراق نوین مشارکت کنند. همه ما تصور می‌کردیم که در قانون اساسی عراق، حقوق و وظایف همه طرف‌ها تثبیت شده و حاکمان عراق به قانون اساسی و اراده مردم احترام خواهند گذاشت. اما متأسفانه قانون اساسی اجرا نشد و روزبه‌روز مخالفت با حقوق و دستاوردهای مردم کردستان و نقض اصول مشارکت، توازن و توافق آغاز شد؛ اصولی که در هر دوره‌ای کلید نجات عراق از بحران‌ها و رسیدن به پیشرفت و آسایش برای همه عراقی‌ها بوده است.

در خصوص دولت جدید عراق، ما از همان ابتدا حمایت خود را از نخست‌وزیر علی الزیدی برای حل مشکلات اعلام کردیم و در مقابله با فساد پشتیبان او بودیم و در عمل نیز این کار را انجام دادیم. اکنون نیز که کارزار گمراه‌کننده و ظالمانه‌ای علیه اقلیم به راه افتاده و روزانه اتهامات ناروا علیه اقلیم منتشر می‌شود، معتقدیم که حل مشکلات با کارزارهای نادرست، اتهامات بی‌اساس و تصمیمات یک‌جانبه امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که در ریشه‌کن کردن فساد با نخست‌وزیر عراق همکاری کردیم، در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و پدیده قاچاق نیز همکاری خواهیم کرد، اما از مسیر قانونی و مطابق با قانون اساسی.

لازم است همه ما به اصول قانون اساسی پایبند باشیم و در کشوری که برای رهایی از دیکتاتوری و رسیدن به آزادی رنج‌های بسیاری کشیده است، باید عقلانیت حاکم باشد و هیچ‌کس بر مزاج شخصی، اطلاعات غلط و تصمیمات نادرست و خانمان‌سوز تکیه نکند.

همچنین تأکید می‌کنیم که اقلیم کردستان عراق در نتیجه مبارزه و فداکاری صدساله مردم کردستان و با خون صدها هزار شهید به وجود آمده و دارای حقوق مشروع خود است. اقلیم کردستان زیر بار تصمیمات مغایر با قانون اساسی و تحمیل اراده هیچ شخص و جریانی نخواهد رفت.

مسعود بارزانی ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶