ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان، در واکنش به تنش‌های اخیر بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی، با انتقاد از «ذهنیت تمرکزگرایانه» در بغداد تأکید کرد که اقلیم کردستان هیچ تصمیم خارج از چارچوب قانون اساسی را نخواهد پذیرفت و اجرا نخواهد کرد.

بە گزارش کردپرس ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان، امروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها به تشریح مواضع اربیل در قبال تصمیمات اخیر دولت فدرال عراق پرداخت و اظهار داشت که ریشه اختلافات میان دو طرف، فراتر از شخص نخست‌وزیر و ناشی از «ذهنیت مرکزگرایانه» در اداره کشور است؛ رویکردی که به گفته او، با دیدگاه‌های اقلیم کردستان در تضاد قرار دارد.

به گزارش رسانه کردی «درەو»، وزیر داخله اقلیم کردستان با اشاره به سوابق توافقات مرزی میان اربیل و بغداد تصریح کرد: «ما پیش‌تر صورت‌جلسه‌ای را درباره گذرگاه‌های مرزی با دولت عراق امضا کرده‌ایم که در شورای وزیران اقتصادی عراق نیز به تصویب رسیده است، اما برای تصویب نهایی و اجرا به هیئت دولت ارجاع داده نمی‌شود.»

وی با بیان اینکه اقلیم کردستان در اساس با وجود «سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق» مشکل دارد، افزود: «قانونی که برای این نهاد تصویب شده، مغایر با قانون اساسی و در تضاد با روح فدرالیسم است؛ چرا که تقسیم قدرت و منابع در قانون اساسی یکی از ارکان اصلی نظام فدرالی محسوب می‌شود.»

ریبر احمد در پایان با تأکید بر اینکه هدف بغداد از این اقدامات هرچه که باشد، چنین تصمیماتی برای اربیل قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: «ما به هیچ تصمیم و قانونی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد پایبند نخواهیم بود و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون اساسی در اقلیم کردستان اجرا نخواهد شد.»