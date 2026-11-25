هیئت رئیسه پارلمان کردستان با ابراز نگرانی از بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح عراق، آن را ناقض حقوق قانون اساسی اقلیم دانست و تاکید کرد که اقدامات یک‌جانبه و خارج از سازوکارهای قانونی، بحران‌ها را تشدید کرده و ثبات عمومی را به خطر می‌اندازد.