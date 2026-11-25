واکنش تند پارلمان کردستان به سخنگوی نیروهای مسلح عراق؛ هشدار درباره نقض اصول قانون اساسی و تهدید ثبات
بە گزارش کردپرس پارلمان کردستان در بیانیەای اعلام کرد کە با نگرانی به بیانیه امروز سخنگوی نیروهای مسلح عراق مینگرد که ناقض حقوق قانونی اقلیم کردستان است.
در متن این بیانیە چنین آمدە است:
«قانون اساسی عراق، نظام حکمرانی کشور را فدرالی تعیین کرده، اقلیم کردستان را به عنوان یک اقلیم فدرال به رسمیت شناخته و حق اعمال قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به آن داده است. اقلیم کردستان یکی از بنیانگذاران نظام فدرالی برآمده از قانون اساسی سال ۲۰۰۵ بوده و همواره روابط خود با بغداد را بر پایه حقوق و وظایف مندرج در قانون اساسی تنظیم کرده است.
ما به عنوان نهاد قانونگذاری اقلیم و نماینده اراده مردم کردستان، صیانت از جایگاه قانونی و اختیارات مشروع اقلیم را وظیفه ملی و قانونی خود میدانیم. تاکید میکنیم که هرگونه اقدام خارج از مسیرهای تعیینشده در قانون اساسی، مغایر با اصل تفکیک و تقسیم قدرت میان دولت فدرال و اقلیم است و همچنین روح مشارکت و توافق ملی را که عراق نوین بر پایه آن بنا شده، تضعیف میکند. اینگونه اقدامات به جای حل مشکل، بحرانها را پیچیدهتر کرده و امنیت و ثبات عمومی را به خطر میاندازد.
از همین رو بار دیگر تاکید میکنیم که با توجه به اینکه قانون اساسی، قانون برتر کشور است، حلوفصل هرگونه اختلاف میان دولت فدرال و حکومت اقلیم باید از طریق مفاد همین قانون و سازوکارهای تعیینشده در آن صورت گیرد، نه از طریق اظهارات رسانهای و اقدامات یکجانبه. ما از هر تلاشی که با هدف مبارزه با فساد و جلوگیری از تخلفات قانونی، بر پایه قانون اساسی و قوانین جاری و با هماهنگی نهادهای ذیربط اقلیم انجام شود، استقبال میکنیم. در پایان، از تمامی نهادهای فدرال میخواهیم که گفتوگوی مستقیم و پایبندی به متن قانون اساسی را مبنای راهحل قرار دهند؛ به گونهای که منافع تمامی شهروندان عراق، از جمله اقلیم کردستان، حفظ شود.»
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