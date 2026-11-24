منابع آگاه اعلام کردند علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، قصد دارد با اعمال تغییراتی در فرماندهی امنیتی این کشور، سطح هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی را افزایش دهد؛ تغییراتی که فرماندهان وزارت کشور و دستگاه اطلاعات ملی را نیز دربرمی‌گیرد.

کردپرس- العربیه به نقل از منابع آگاه نوشت علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، درصدد اعمال تغییراتی در ساختار فرماندهی امنیتی این کشور و افزایش سطح هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی است.

بر اساس اظهارات این منابع، تغییرات موردنظر فرماندهان وزارت کشور و دستگاه اطلاعات ملی عراق را شامل می‌شود.

این اقدام با هدف بازسازمان‌دهی فرماندهی دستگاه‌های امنیتی و تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف صورت می‌گیرد و هم‌زمان با تحولات میدانی روزهای اخیر در پرونده امنیتی منطقه جرف‌الصخر انجام می‌شود.

نخست‌وزیر عراق در اواخر اکتبر سال جاری به مأموریت حمید الشطری در سمت ریاست دستگاه اطلاعات ملی عراق پایان داده بود.

پس از آن، علی فالح زیدی به‌صورت موقت اداره این دستگاه را برعهده گرفت تا رئیس جدید آن برای جانشینی الشطری منصوب شود.

حمید الشطری در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، با حکم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر وقت عراق، ریاست دستگاه اطلاعات ملی این کشور را برعهده گرفته بود.