نخست‌وزیر اقلیم کردستان در واکنش به تصمیم دولت فدرال عراق برای در دست گرفتن کنترل میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم، این اقدام را مغایر با گفت‌وگوهای پیشین میان اربیل و بغداد و به هیچ وجه غیرقابل قبول دانست.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، امروز (سه‌شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶) در جمع خبرنگاران و در واکنش به تصمیمات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مبنی بر اعمال حاکمیت فدرال بر گذرگاه‌های مرزی و چاه‌های نفتی اقلیم، موضع‌گیری کرد.

وی با ابراز شگفتی از موضع‌گیری اخیر دولت مرکزی عراق اظهار داشت: «از بیانیه‌ای که امروز صادر شد غافلگیر شدیم؛ چرا که این رویکرد با محتوای گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی که پیش‌تر با مقامات بغداد داشتیم، هیچ همخوانی ندارد.»

نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین بر لزوم پایبندی به چارچوب‌های قانونی تأکید کرد و افزود: «هر اقدامی که با قانون اساسی همخوانی نداشته باشد، برای ما قابل قبول نیست. آنچه امروز انجام شد جای تعجب دارد و به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ساعاتی پیش نیز مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان و هیئت رئیسه پارلمان این اقلیم در بیانیه‌هایی جداگانه، تصمیمات جدید بغداد را اقدامی یک‌جانبه و نقض صریح اصول فدرالیسم و قانون اساسی عراق توصیف کرده بودند.