به‌گزارش کردپرس، سرهنگ کامیار رحمتی عصر شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: ساماندهی و نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی، یکی از اولویت‌های حوزه گردشگری استان است و در همین راستا با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه اسکان و پذیرش مسافر برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه افزود: تمامی خانه‌مسافرهایی که بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود و در صورت شناسایی، برابر ضوابط و مقررات نسبت به پلمب این واحدها اقدام می‌شود.

او با تأکید بر اینکه امکان قانونی‌سازی فعالیت خانه‌مسافرهای فاقد مجوز وجود دارد، تصریح کرد: متقاضیان و فعالان این حوزه می‌توانند با مراجعه به معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مراحل قانونی دریافت مجوز فعالیت خود را پیگیری کنند.

رحمتی با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و آرامش گردشگران و ساماندهی خدمات اقامتی استان، از مردم و مسافران خواست برای اسکان در کرمانشاه صرفاً از مراکز اقامتی دارای مجوز استفاده کنند و از رزرو و اقامت در خانه‌مسافرهای غیرمجاز به‌شدت پرهیز کنند.

او تصریح کرد: فعالیت مراکز اقامتی مجاز، علاوه بر فراهم کردن امکان نظارت بر کیفیت خدمات و رعایت ضوابط قانونی، نقش مهمی در حفظ حقوق مسافران و ارتقای امنیت و رضایتمندی گردشگران دارد و همکاری مردم و گردشگران در استفاده از این مراکز، به ساماندهی هرچه بهتر تأسیسات گردشگری استان کمک می‌کند.