سرویس جهان- دستورهای تازه دولت عراق برای افزایش کنترل بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان، در کنار مواضع تام باراک درباره ضرورت حل اختلافات کردها در چارچوب عراق و کاهش تمایل واشنگتن به مداخله مستقیم، نگرانی‌ها درباره آینده جایگاه فدرال اقلیم و احتمال تضعیف اختیارات آن را افزایش داده است.

به گزارش کردپرس، افزایش فشارهای دولت مرکزی عراق برای در اختیار گرفتن کنترل منابع نفتی، درآمدهای مالی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان، هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی و کاهش حمایت عملی واشنگتن از ساختارهای مستقل کردها، نگرانی‌ها درباره آینده جایگاه سیاسی و حقوقی اقلیم را افزایش داده است. دستورهای جدید علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای گسترش اختیارات دولت فدرال در مناطق تحت کنترل حکومت اقلیم، در کنار مواضع تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، درباره ضرورت حل اختلافات کردها با بغداد و پرهیز واشنگتن از مداخله، شباهت‌هایی با روندی دارد که در سوریه به از دست رفتن بخش مهمی از اختیارات اداره خودگردان کردها منجر شد.

علی الزیدی در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از دستورها را برای گسترش کنترل دولت فدرال بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان صادر کرد. بر اساس این دستورها، مدیریت تمام گذرگاه‌های مرزی اقلیم باید به سازمان گذرگاه‌های مرزی دولت مرکزی واگذار شود و حکومت اقلیم نیز نباید بدون مجوز وزارت نفت عراق برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی تصمیم‌گیری کند.

همچنین وزارت نفت عراق مأمور شده است مدیریت میادین نفتی متعلق به این وزارتخانه در استان‌های کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین را که تحت کنترل امنیتی نیروهای کرد قرار دارند، بر عهده بگیرد. در چارچوب این تصمیم‌ها، نیروهای پلیس انرژی، کارکنان وزارت نفت و نیروهای امنیتی فدرال در مسیرهای منتهی به شهرهای اربیل، سلیمانیه و دهوک مستقر خواهند شد و ایستگاه‌های بازرسی و آزمایش فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود.

دولت عراق همچنین دستور بستن گذرگاه‌های غیررسمی و مسیرهای ارتباطی میان اقلیم و استان‌های همجوار، نصب تجهیزات الکترونیکی برای اندازه‌گیری تولید چاه‌های نفت و ایجاد سامانه دیجیتال نظارت بر خطوط انتقال نفت را صادر کرده است.

دفتر نخست‌وزیری عراق این اقدامات را در چارچوب مبارزه با قاچاق نفت، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و اعمال حاکمیت دولت فدرال توجیه کرده است. این تصمیم‌ها پس از تحقیقات درباره شبکه قاچاق نفت در شرکت دولتی نفت شمال و در شرایطی اتخاذ شده که بغداد و اربیل همچنان بر سر مالکیت و مدیریت میادین نفتی و اختیارات قانونی دو طرف اختلاف دارند.

خبرگزاری رویترز در گزارش ۲۴ نوامبر خود نوشته است که این تصمیم‌ها می‌تواند اختلافات دیرینه دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان بر سر نفت، درآمدها، مناطق مورد مناقشه و تجارت مرزی را تشدید کند. بر اساس این گزارش، دستورهای جدید دولت الزیدی فراتر از نظارت بر صادرات نفت است و عملاً مدیریت برخی میادین نفتی و گذرگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تاکنون تحت کنترل امنیتی و اداری اقلیم بوده‌اند.

روزنامه فایننشال تایمز نیز در گزارشی در همین روز، اقدامات الزیدی را بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت مرکزی برای تمرکز قدرت توصیف کرده و نوشته است که این تصمیم‌ها می‌تواند اختیارات اقتصادی اقلیم کردستان را محدود کند. این روزنامه همچنین به اختلافات حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی اشاره کرده و نوشته است که شکاف میان دو حزب می‌تواند موقعیت حکومت اقلیم را در برابر بغداد تضعیف کند.

در همین زمینه، روداو انگلیسی در ۲۲ نوامبر از چهار درخواست دولت مرکزی عراق خبر داده بود که به گفته یک مقام ارشد کرد حاضر در مذاکرات اربیل و بغداد، با مخالفت رهبران اقلیم مواجه شده است. این درخواست‌ها شامل استقرار ارتش عراق در سراسر مرزهای بین‌المللی، از جمله مرزهای اقلیم با ترکیه و ایران، واگذاری مدیریت گذرگاه‌های مرزی به یک شرکت بین‌المللی بی‌طرف، انتقال کنترل بخش‌هایی از مناطق مورد اختلاف به دولت مرکزی و واگذاری کامل مدیریت بخش نفت اقلیم به بغداد بوده است.

گزارش روداو همچنین به اظهارات حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، درباره احتمال ورود نیروهای ارتش به بخش‌هایی از اقلیم در چارچوب مبارزه با قاچاق اشاره کرده است. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، نیز پیش‌تر در واکنش به نگرانی‌ها درباره احتمال پیشروی ارتش عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی گفته بود تأسف‌آور است که شهروندان یک کشور برای محافظت در برابر نیروهای نظامی همان کشور به حمایت خارجی نیاز داشته باشند.

مسرور بارزانی در واکنش به دستورهای جدید الزیدی نیز آنها را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که محتوای تصمیم‌های بغداد با تفاهم‌های قبلی میان دو طرف مطابقت ندارد. او گفت حکومت اقلیم همچنان آماده گفت‌وگو بر اساس قانون اساسی است، اما حقوق قانونی اقلیم نباید تحت تأثیر منافع شخصی و سیاسی قرار گیرد.

حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم‌های دولت مرکزی درباره کنترل میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی را غیرمنتظره و غافلگیرکننده توصیف کردند و هشدار دادند که تضعیف موجودیت سیاسی اقلیم کردستان خط قرمز آنهاست. دو حزب تأکید کردند که اقلیم خواسته‌ای فراتر از حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی عراق ندارد و اختلافات میان اربیل و بغداد باید از طریق قانون اساسی حل‌وفصل شود.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، نیز در واکنشی جداگانه بر دفاع از هویت کردی، دستاوردهای مردم کردستان و جایگاه قانونی اقلیم تأکید کرد.

این مواضع در شرایطی مطرح شده است که اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی طی ماه‌های گذشته تشدید شده است. خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم و اختلافات دو حزب بر سر تشکیل کابینه و تقسیم اختیارات، بحران سیاسی حکومت اقلیم را عمیق‌تر کرده است.

روزنامه نشنال در گزارشی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، اختلافات دو حزب را جدی‌ترین رویارویی سیاسی آنها طی سال‌های اخیر توصیف کرد و نسبت به احتمال بازگشت ساختار دو اداره‌ای در اقلیم هشدار داد. این گزارش یادآوری کرد که در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هرکدام مناطق تحت نفوذ خود را با ساختارهای اداری و سیاسی جداگانه اداره می‌کردند.

در چنین شرایطی، مواضع تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، درباره اختلافات داخلی کردها و مناسبات اقلیم با دولت مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

تام باراک در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در نشست ابتکار عراق در اندیشکده چتم‌هاوس لندن، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آمریکا چه تضمین‌هایی برای جلوگیری از تضعیف جایگاه قانونی و فدرال اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی ارائه می‌کند، گفت این مسئله مربوط به عراق است و تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده طرف‌های عراقی قرار دارد.

او خطاب به رهبران کرد گفت: «توصیه من و رئیس‌جمهور آمریکا این است که از این اختلافات عبور کنید.»

تام باراک همچنین اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را به منازعات خانوادگی تشبیه کرد و گفت واشنگتن نمی‌تواند برای حل اختلافات داخلی کردها مداخله کند. او تأکید کرد که آمریکا خواهان وحدت اقلیم کردستان و هماهنگی آن با دولت مرکزی عراق است.

تام باراک در عین حال از یک اقلیم کردستان متحد و قدرتمند حمایت کرد، اما درباره ارائه تضمین‌های نهادی برای حفظ اختیارات فدرال اقلیم تعهد مشخصی نداد.

این موضع در حالی اتخاذ شد که تام باراک پیش‌تر در پرونده سوریه نیز از ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت مرکزی حمایت کرده بود. پس از پیشروی نیروهای دولتی سوریه در مناطق تحت کنترل کردها در ژانویه ۲۰۲۶، واشنگتن از توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغام نظامی و اداری استقبال کرد.

اندیشکده چتم‌هاوس در تحلیلی در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ درباره پیامدهای تحولات سوریه برای کردها نوشت که پیشروی نظامی دولت دمشق و خودداری آمریکا از مداخله، به پایان بخش مهمی از خودگردانی کردها در شمال و شرق سوریه منجر شد. این تحلیل همچنین به اظهارات تام باراک اشاره کرد که گفته بود مأموریت اولیه نیروهای دموکراتیک سوریه تا حد زیادی به پایان رسیده و کردها باید در ساختار دولت سوریه ادغام شوند.

در توافق ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، ادغام مرحله‌ای نیروهای کرد در وزارت دفاع و انتقال نهادهای اداری اداره خودگردان به ساختار دولت مرکزی پیش‌بینی شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره اجرای توافق، چهار تیپ از نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار وزارت دفاع سوریه ادغام شدند و روند انتقال مسئولیت اداره مدنی مناطق تحت کنترل پیشین کردها به نهادهای دولت مرکزی آغاز شد.

در نتیجه این تحولات، اداره خودگردان که طی سال‌های جنگ داخلی سوریه از ساختارهای نظامی، امنیتی، اداری و اقتصادی مستقل برخوردار بود، بخش مهمی از اختیارات خود را از دست داد و در مسیر ادغام در ساختار دولت دمشق قرار گرفت.

شباهت مواضع واشنگتن در دو پرونده عراق و سوریه از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که آمریکا در هر دو مورد بر ضرورت توافق کردها با دولت مرکزی تأکید کرده و از ارائه تضمین روشن برای حفظ ساختارهای مستقل نظامی و اداری کردها خودداری کرده است. با این حال، در عراق، تام باراک از لغو نظام فدرال یا انحلال حکومت اقلیم حمایت نکرده و صرفاً مسئولیت حل اختلافات را بر عهده طرف‌های عراقی گذاشته است.

خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز یکی دیگر از تحولات مؤثر بر موقعیت سیاسی و امنیتی اقلیم محسوب می‌شود. این خروج در شرایطی صورت گرفت که اقلیم طی سال‌های گذشته برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و حملات موشکی و پهپادی به حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا متکی بود.

گزارش دانشگاه آمریکایی واشنگتن در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ با مشارکت کارشناسانی از جمله مایکل نایتس، الیزابت دنت و کامران پالانی، پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی را بررسی کرده است. در این گزارش، کاهش توان دفاعی اقلیم در برابر حملات موشکی و پهپادی، دشوارتر شدن دسترسی به تجهیزات نظامی و کاهش قدرت چانه‌زنی اربیل در برابر بغداد از جمله پیامدهای احتمالی خروج نیروهای ائتلاف عنوان شده است.

الیزابت دنت، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، به خلأ ایجادشده در زمینه دفاع هوایی از اربیل، سلیمانیه و زیرساخت‌های انرژی اشاره کرده است. مایکل نایتس نیز با توجه به ساختار انتقال تجهیزات نظامی به عراق، بر تأثیرگذاری دولت فدرال و وزارت دفاع این کشور بر روند دریافت تجهیزات نظامی توسط اقلیم تأکید کرده است.

گزارش مؤسسه مطالعات امنیتی و دفاعی آمریکا، جینسا، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ نیز خروج نیروهای آمریکایی و سامانه‌های پدافندی از اقلیم را در کنار اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از عوامل افزایش آسیب‌پذیری امنیتی کردستان عراق دانسته است. این گزارش می‌نویسد که با کاهش حضور نظامی آمریکا، اقلیم در برابر تهدیدهای خارجی و گروه‌های مسلح داخلی عراق آسیب‌پذیرتر شده است.

وابستگی مالی اقلیم به بغداد نیز یکی دیگر از محورهای مهم این تحولات است. حکومت اقلیم طی سال‌های گذشته به دلیل اختلافات نفتی و بودجه‌ای با دولت مرکزی، بارها با تأخیر در دریافت سهم بودجه و پرداخت حقوق کارکنان دولتی مواجه شده است.

دیوان عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۲ قانون نفت و گاز اقلیم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و خواستار تحویل تولید نفت اقلیم به وزارت نفت عراق شد. اختلافات دو طرف همچنین به توقف صادرات نفت اقلیم از مسیر ترکیه برای بیش از دو سال منجر شد. صادرات نفت در سپتامبر ۲۰۲۵ و در چارچوب توافقی از سر گرفته شد که تحویل نفت به شرکت بازاریابی نفت عراق را الزامی می‌کرد.

رویترز در گزارش ۲۴ نوامبر خود درباره اختلافات بغداد و اربیل، به مناقشه بر سر قراردادهای شرکت‌های خارجی، درآمدهای نفتی، انتقال بودجه، کنترل گمرکات و مناطق مورد اختلاف اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، تأخیر در انتقال سهم بودجه‌ای اقلیم از سوی بغداد، در کنار اختلافات بر سر تحویل نفت و درآمدهای غیرنفتی، به مشکلات اقتصادی و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان حکومت اقلیم دامن زده است.

در سوریه نیز کنترل منابع اقتصادی و میادین نفتی شمال و شرق کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه بود. با انتقال بخش مهمی از این منابع به کنترل دولت مرکزی، امکان تأمین مستقل هزینه‌های اداره خودگردان و حفظ ساختارهای اقتصادی آن محدود شد.

در این میان، هشدارهای پیشین جینین هنیس‌پلاسخارت، نماینده ویژه پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، درباره شکنندگی دستاوردهای سیاسی و حقوقی اقلیم کردستان نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

هنیس‌پلاسخارت در ۱۹ مه ۲۰۲۱، در سخنرانی خود در دانشگاه کردستان با عنوان «اقلیم کردستان عراق؛ وحدت و قانون اساسی»، نسبت به بدیهی تلقی کردن وضعیت خودگردانی اقلیم هشدار داده و تأکید کرده بود که حفظ دستاوردهای کنونی به وحدت سیاسی کردها وابسته است.

او در این سخنرانی گفت دستیابی به سطح کنونی خودگردانی اقلیم کردستان حاصل سال‌ها مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین بوده و حقوق و آزادی‌های کنونی نباید دستاوردهایی تضمین‌شده و همیشگی تلقی شوند

هنیس‌پلاسخارت تصریح کرد: «خودگردانی امروز را بدیهی و تضمین‌شده ندانید. برای حفظ آن، وحدت ضروری خواهد بود.»

نماینده وقت سازمان ملل در عراق همچنین تأکید کرد که قدرت نظام فدرال به استحکام پیوند میان اجزای تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد و اقلیم کردستان در صورت تداوم اختلافات داخلی، با خطر تضعیف موقعیت خود مواجه خواهد شد.

او دو مسیر پیش روی اقلیم کردستان را ترسیم کرد: نخست، حرکت به سمت وحدت سیاسی، اصلاحات امنیتی و اقتصادی، مبارزه با فساد و گفت‌وگو با وجود اختلافات داخلی؛ و دوم، ناتوانی در سامان دادن به ساختار داخلی که می‌تواند دستاوردهای چند دهه گذشته را در معرض خطر قرار دهد.

هنیس‌پلاسخارت همچنین تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان را اقدامی ضروری برای مشخص کردن اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای مختلف دانست و تأکید کرد که این قانون باید با قانون اساسی فدرال عراق سازگار باشد. او نبود قوانین تکمیلی و شفاف در عراق را یکی از عوامل تداوم اختلافات حقوقی میان بغداد و اربیل معرفی کرد و خواستار حل‌وفصل این اختلافات شد.

نماینده پیشین سازمان ملل در عراق در این سخنرانی مستقیماً از احتمال لغو خودگردانی یا تغییر جایگاه فدرال اقلیم سخن نگفت، اما هشدار داد که حفظ دستاوردهای سیاسی و حقوقی کردها بدون وحدت داخلی و اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

این هشدار در شرایطی مطرح شده بود که اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر تقسیم قدرت و مدیریت نهادهای اقلیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی کردستان عراق محسوب می‌شد؛ اختلافاتی که طی سال‌های بعد نیز ادامه یافت و اکنون با خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم وارد مرحله تازه‌ای شده است.

با وجود شباهت‌های موجود میان تحولات عراق و سوریه، اقلیم کردستان از موقعیت حقوقی متفاوتی برخوردار است. این منطقه بر اساس قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ به‌عنوان یک واحد فدرال به رسمیت شناخته شده و دارای دولت، پارلمان و نیروهای پیشمرگ است. در مقابل، اداره خودگردان شمال و شرق سوریه از جایگاه حقوقی مشابهی در قانون اساسی این کشور برخوردار نبود.

همچنین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در ساختار سیاسی عراق حضور دارند و طی سال‌های گذشته در دولت فدرال، پارلمان و ائتلاف‌های سیاسی این کشور نقش داشته‌اند. با این حال، اختلافات داخلی آنها، وابستگی مالی اقلیم به بغداد و کاهش حضور نظامی آمریکا، از جمله عواملی هستند که در گزارش‌های اخیر درباره آینده موقعیت سیاسی و حقوقی اقلیم مورد توجه قرار گرفته‌اند.

### منابع و پیوندهای اصلی

### ۱. تصمیم‌های دولت عراق و واکنش مقام‌های کرد

* [Reuters – Iraqi PM orders federal authorities to manage oilfields under Kurdish security control، 24 November 2026](https://www.reuters.com/world/middle-east/iraqi-pm-orders-takeover-kurdistan-regions-border-crossings-after-oil-smuggling-2026-11-24/?utm_source=chatgpt.com)

* [Reuters – What are the disputes between Iraq's federal government and Kurdistan Region?](https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-disputes-between-iraqs-federal-government-kurdistan-region-2026-11-24/?utm_source=chatgpt.com)

* [Financial Times – Iraqi government to take control of Kurdish-held oilfields، 24 November 2026](https://www.ft.com/content/5b03bc34-79a5-4c90-8b92-17b27b19098e?utm_source=chatgpt.com)

* [The National – Iraq's PM orders federal takeover of Kurdistan oil exports, border crossings and oilfields in disputed areas](https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/24/iraqs-pm-orders-federal-takeover-of-kurdistan-oil-exports-border-crossings-and-oilfields-in-disputed-areas/?utm_source=chatgpt.com)

* [Rudaw – Zaidi orders federal takeover of Kurdistan Region border crossings, oilfields](https://rudaw.net/english/categories/iraq/1080288?utm_source=chatgpt.com)

* [Rudaw – KDP, PUK slam Baghdad’s unilateral decisions](https://rudaw.net/english/categories/kurdistan/1080294?utm_source=chatgpt.com)

* [Rudaw – Baghdad's demands on Kurdish oil, borders and disputed territories](https://www.rudaw.net/english?utm_source=chatgpt.com)

* [Shafaq News – Kurdistan rejects Baghdad takeover of border crossings, oil fields](https://www.shafaq.com/en/Kurdistan/Kurdistan-rejects-Baghdad-takeover-of-border-crossings-oil-fields?utm_source=chatgpt.com)

* [ThePrint / Reuters – Iraqi PM orders ministry to manage oilfields in areas under Kurdish control](https://theprint.in/world/iraqi-pm-orders-ministry-to-manage-oilfields-in-areas-under-kurdish-control-kurds-reject-move/3107735/?utm_source=chatgpt.com)

### ۲. اظهارات تام باراک و سیاست آمریکا

* [The National – US envoy Tom Barrack says Iraq offers a bridge over US-Iran conflict، 11 November 2026](https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/11/us-envoy-tom-barrack-says-iraq-offers-a-bridge-over-us-and-iran-conflict/?utm_source=chatgpt.com)

* [Rudaw – ‘Get over it’: US envoy ushers rebuke to Kurdish leaders over internal disputes، 11 November 2026](https://rudaw.net/english/categories/world/1080126?utm_source=chatgpt.com)

* [JINSA – Iraqi Kurdistan’s Political Fracture Leaves the Region Exposed، 17 November 2026](https://jinsa.org/jinsa_report/iraqi-kurdistans-political-fracture-leaves-the-region-exposed/?utm_source=chatgpt.com)

* [American University – What Comes Next for the Kurdistan Region’s Security?](https://www.american.edu/sis/research/initiatives/global-kurdish/what-comes-next-for-the-kurdistan-region-s-security-experts-weigh-in.cfm?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Institute for Near East Policy](https://www.washingtoninstitute.org/?utm_source=chatgpt.com)

### ۳. هشدارهای هنیس‌پلاسخارت درباره آینده اقلیم کردستان

* [United Nations in Iraq – The Kurdistan Region of Iraq: Unity and Constitution، 19 May 2021](https://iraq.un.org/en/127159-kurdistan-region-iraq-unity-and-constitution-remarks-srsg-jeanine-hennis-plasschaert?utm_source=chatgpt.com)

* [Shafaq News – Plasschaert: Kurdistan's constitution will strengthen Iraq، 19 May 2021](https://www.shafaq.com/en/Kurdistan/Plasschaert-Kurdistan-s-constitution-will-strengthen-Iraq?utm_source=chatgpt.com)

### ۴. تحولات سوریه و سرنوشت اداره خودگردان

* [Chatham House – What Recent Developments in Syria Mean for the Kurds، 10 February 2026](https://www.chathamhouse.org/2026/02/what-recent-developments-syria-mean-kurds?utm_source=chatgpt.com)

* [UK Government – Country Policy and Information Notes: Syria](https://www.gov.uk/government/publications?utm_source=chatgpt.com)

* [Reuters – Syria and Kurdish-led forces: developments and integration agreement](https://www.reuters.com/world/middle-east/?utm_source=chatgpt.com)

### ۵. اختلافات داخلی و بحران سیاسی اقلیم کردستان

* [The National – From Civil War to Political Deadlock: The Deep Roots of Iraqi Kurdistan's KDP-PUK Rift، 14 November 2026](https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/14/from-civil-war-to-political-deadlock-the-deep-roots-of-iraqi-kurdistans-kdp-puk-rift/?utm_source=chatgpt.com)

* [Middle East Forum – Will Washington Hold Iraqi Kurdistan Together—Again?، 19 November 2026](https://www.meforum.org/mef-observer/will-washington-hold-iraqi-kurdistan-together-again?utm_source=chatgpt.com)