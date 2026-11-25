نیچیروان بارزانی: قدرت و ثباتِ اقلیم کُردستان، قدرت و ثباتِ عراق است
بە گزارش کردپرس «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در پی اتفاقات اخیر در بغداد؛ پیامی رسمی را به رشته تحریر در آورده که متن کامل آن بدین شرح است: ما با تعجب و نگرانی عمیق، از بیانیه سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق آگاه شدیم. این بیانیه در حالی صادر میشود که اقلیم کُردستان و دولت فدرال؛ همچنان و به صورت مداوم برای حلوفصل مسائل باقیمانده در حال گفتوگو هستند.
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: ما به هر شیوهای بهکارگیری ادبیاتِ نظامی در گفتوگو با اقلیم کُردستان را بهطور قاطع رد میکنیم. تجربه، نشان داده است که این رویکرد؛ هیچ مشکلی را حل نمیکند و به نفع عراق و هیچ طرفی نیست.
در بخش دیگری از این پیام آقای بارزانی ذکر شده است: اقلیم کُردستان، به عنوان شریکِ اصلی در بنیادنهادن عراقِ جدید و تدوین قانون اساسی آن، همچنان به حفاظت از منابع ملی و پاسداری از حاکمیت قانون متعهد است و تأکید میکند که روابط میان اربیل و بغداد و هر گونه تلاشی برای حلوفصل مسائل باقیمانده، باید بر پایه قانون اساسی، احترام به جایگاه و حقوق قانونی اقلیم کُردستان و پایبندی به اصول مشارکت و تفاهم متقابل استوار باشد.
در بخش پایانی پیام «نیچیروان بارزانی» ذکر شده است: در این مقطع حساس، ما بر اهمیتِ وحدت و همبستگی در کُردستان تأکید میکنیم و از تمامی گروهها، جریانها و احزاب سیاسی عراق؛ میخواهیم که با خرد، دانایی و احساسِ مسئولیت ملی عمل نمایند. قدرت و ثباتِ اقلیم کُردستان، قدرت و ثباتِ عراق است و احترام به قانون اساسی و نظام فدرال، ضمانت آیندة مشترکمان است.
نیچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کُردستان
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