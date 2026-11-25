بە گزارش کردپرس «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در پی اتفاقات اخیر در بغداد؛ پیامی رسمی را به رشته تحریر در آورده که متن کامل آن بدین شرح است: ما با تعجب و نگرانی عمیق، از بیانیه سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق آگاه شدیم. این بیانیه در حالی صادر می‌شود که اقلیم کُردستان و دولت فدرال؛ همچنان و به صورت مداوم برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده در حال گفت‌وگو هستند.

در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: ما به هر شیوه‌ای به‌کارگیری ادبیاتِ نظامی در گفت‌وگو با اقلیم کُردستان را به‌طور قاطع رد می‌کنیم. تجربه، نشان داده است که این رویکرد؛ هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و به نفع عراق و هیچ طرفی نیست.

در بخش دیگری از این پیام آقای بارزانی ذکر شده است: اقلیم کُردستان، به عنوان شریکِ اصلی در بنیادنهادن عراقِ جدید و تدوین قانون اساسی آن، همچنان به حفاظت از منابع ملی و پاسداری از حاکمیت قانون متعهد است و تأکید می‌کند که روابط میان اربیل و بغداد و هر گونه تلاشی برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده، باید بر پایه قانون اساسی، احترام به جایگاه و حقوق قانونی اقلیم کُردستان و پایبندی به اصول مشارکت و تفاهم متقابل استوار باشد.

در بخش پایانی پیام «نیچیروان بارزانی» ذکر شده است: در این مقطع حساس، ما بر اهمیتِ وحدت و همبستگی در کُردستان تأکید می‌کنیم و از تمامی گروه‌ها، جریان‌ها و احزاب سیاسی عراق؛ می‌خواهیم که با خرد، دانایی و احساسِ مسئولیت ملی عمل نمایند. قدرت و ثباتِ اقلیم کُردستان، قدرت و ثباتِ عراق است و احترام به قانون اساسی و نظام فدرال، ضمانت آیندة مشترکمان است.

نیچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کُردستان