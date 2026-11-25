در اعتراض به تصمیم‌های دولت فدرال عراق علیه اقلیم کردستان

وکلای دادگستری استان اربیل در اعتراض به تصمیم‌های اخیر دولت فدرال عراق علیه اقلیم کردستان، فردا چهارشنبه تجمعی اعتراضی در مقابل دادگاه تجدیدنظر منطقه اربیل برگزار می‌کنند.

بە گزارش کردپرس بر اساس فراخوان منتشرشده خطاب به تمامی وکلای حوزه استان اربیل، این تجمع ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه، ۲۵ نوامبر، در مقابل دادگاه تجدیدنظر منطقه اربیل برگزار خواهد شد.

در این فراخوان، تجمع مذکور اقدامی در راستای اعلام موضع ملی و حرفه‌ای وکلا در مخالفت با تصمیم‌های دولت فدرال عراق علیه حقوق اقلیم کردستان عنوان شده است.

همچنین از تمامی وکلای دادگستری استان اربیل دعوت شده است با حضور گسترده در زمان و مکان تعیین‌شده، اعتراض خود را به این تصمیم‌ها اعلام کنند.