واکنش مشترک اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به اقدامات اخیر بغداد علیه اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح عراق و اقدامات و تحولات روزهای اخیر در این کشور واکنش نشان دادند و آنها را برای شهروندان اقلیم کردستان غیرمنتظره و تعجبآور توصیف کردند.
در این بیانیه آمده است که اقلیم کردستان هیچگاه مطالباتی فراتر از حقوق تصریحشده در قانون اساسی عراق مطرح نکرده و حقوق قانون اساسی آن طی سالهای گذشته بارها نقض شده است.
دو حزب تأکید کردند که همه طرفها باید به قانون اساسی پایبند باشند و در صورت بروز اختلاف میان اقلیم کردستان و دولت فدرال، قانون اساسی باید مبنای حلوفصل اختلافات قرار گیرد. آنها همچنین هرگونه اقدام و تصمیم خارج از چارچوب قانون اساسی علیه اقلیم کردستان را مغایر با این قانون دانستند.
در بخش دیگری از این بیانیه، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات با اشاره به اینکه اقلیم کردستان حاصل خون و مبارزات طولانیمدت مردم کردستان است، نقض حقوق و دستاوردهای آن را خط قرمز اعلام کردند.
این دو حزب همچنین حمایت خود را از تلاشها برای گفتوگو، شفافیت و تفاهم متقابل اعلام کردند و هشدار دادند که تصمیمگیریهای یکجانبه به تأمین امنیت و ثبات عراق کمک نخواهد کرد.
این بیانیه مشترک در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است.
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