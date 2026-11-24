دو حزب اصلی اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی دولت فدرال عراق به قانون اساسی، نسبت به پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه علیه اقلیم کردستان هشدار دادند.

به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح عراق و اقدامات و تحولات روزهای اخیر در این کشور واکنش نشان دادند و آنها را برای شهروندان اقلیم کردستان غیرمنتظره و تعجب‌آور توصیف کردند.

در این بیانیه آمده است که اقلیم کردستان هیچ‌گاه مطالباتی فراتر از حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی عراق مطرح نکرده و حقوق قانون اساسی آن طی سال‌های گذشته بارها نقض شده است.

دو حزب تأکید کردند که همه طرف‌ها باید به قانون اساسی پایبند باشند و در صورت بروز اختلاف میان اقلیم کردستان و دولت فدرال، قانون اساسی باید مبنای حل‌وفصل اختلافات قرار گیرد. آنها همچنین هرگونه اقدام و تصمیم خارج از چارچوب قانون اساسی علیه اقلیم کردستان را مغایر با این قانون دانستند.

در بخش دیگری از این بیانیه، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات با اشاره به اینکه اقلیم کردستان حاصل خون و مبارزات طولانی‌مدت مردم کردستان است، نقض حقوق و دستاوردهای آن را خط قرمز اعلام کردند.

این دو حزب همچنین حمایت خود را از تلاش‌ها برای گفت‌وگو، شفافیت و تفاهم متقابل اعلام کردند و هشدار دادند که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه به تأمین امنیت و ثبات عراق کمک نخواهد کرد.

این بیانیه مشترک در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است.